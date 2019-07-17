ФСБ сообщает о пресечении деятельности в Курской области преступной группы, занимавшейся сбытом оружия

17.07.19 16:08

© РИА Новости. Евгений Биятов

17 июля. Interfax-Russia.ru - ФСБ России сообщает о пресечении деятельности преступной группы жителей Курской области, занимавшейся изготовлением и сбытом огнестрельного оружия.

"ФСБ во взаимодействии с МВД России пресечена деятельность преступной группы из числа жителей Курской области, причастных к изготовлению основных частей к огнестрельному оружию и их сбыту в различные субъекты страны", - сообщили в среду "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Там отметили, что в результате проведенных мероприятий "пресечена деятельность десяти мастерских по модернизации оружия и производству патронов с наличием профессионального оборудования".

Оперативно-розыскные мероприятия одновременно были проведены в отношении покупателей оружия в различных российских регионах.

"В результате из незаконного оборота изъято 92 единицы огнестрельного оружия", - отметили в ЦОС ФСБ.