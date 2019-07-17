Число госпитализированных из детского лагеря в Крыму детей выросло до 51

17.07.19 16:16

© РИА Новости. Виталий Аньков

17 июля. Interfax-Russia.ru - Еще два ребенка с признаками норовируса госпитализированы из лагеря "Лучистый" на западе Крыма, сообщила в среду агентству "Интерфакс-Юг" главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава республики Людмила Прокудина.

"Привезли еще двух больных - дети "не тяжелые". Всего на данный момент госпитализировано 56 человек, в том числе 51 ребенок", - сказала Прокудина.

По ее словам, увеличение числа больных ожидаемо: обычно при диагнозе "норовирусная инфекция" заболевшие выявляются в течение трех дней.