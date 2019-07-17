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17.07.19 17:10
Военный суд оставил под арестом сотрудника ФСБ Урусова, обвиняемого в разбое на сумму более 130 млн рублей
"Постановление гарнизонного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении суда.
В ходе заседания адвокат Урусова сообщила, что его подзащитному предъявлено обвинение по делу разбое. Как следует из материалов дела, сумма похищенного составила "не менее 136 млн рублей".
Согласно материалам суда, Урусов "дал признательные показания".
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