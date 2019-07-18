Соединяющий два района аварийный мост закрыли на ремонт в Туле

18.07.19 09:44

© РИА Новости. Алексей Филиппов

18 июля. Interfax-Russia.ru - Работа Баташевского моста в Туле приостановлена из-за аварийности, сообщила пресс-служба облправительства.

По словам первого заместителя главы администрации Тулы Владислава Галкина, обследование выявило, что опоры моста нуждаются в срочном ремонте.

"Эксплуатация сооружения приостановлена. До конца июля будет разработан проект по укреплению несущих конструкций, а в августе проведены все необходимые работы", - приводит пресс-служба слова Галкина.

Он отметил, что на время ограничения движения введена временная схема маршрутов муниципального транспорта. На подъезде к городу и к мосту установлены информационные щиты с указанием всех возможных маршрутов объезда.

Движение по мосту планируется возобновить в сентябре.

Глава региона Алексей Дюмин поручил властям Тулы принять все возможные меры, чтобы минимизировать неудобства для жителей, говорится в сообщении.

Баташевский мост проходит через реку Тулица, соединяет Зареченский и Пролетарский районы Тулы. Построен в 1967 году, его длина составляет 34,2 метра.