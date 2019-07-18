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18.07.19 09:53
Число госпитализированных из детского лагеря в Крыму увеличилось до 57
"Госпитализирован еще один ребенок из детского оздоровительного лагеря "Лучистый", он находится в состоянии средней степени тяжести", - отметил представитель министерства.
Таким образом, всего в больницу из лагеря поступило 57 человек: 52 ребенка и пять вожатых. Их состояние стабильное, но врачи пока никого не выписывали, уточнили в министерстве.
Как сообщалось, дети из лагеря в поселке под Евпаторией с жалобами на рвоту и диарею начали обращаться к медикам с вечера понедельника. Поставлен предварительный диагноз - норовирусная инфекция, состояние пациентов - средней тяжести.
По на 17 июля, из лагеря было госпитализировано 56 человек: 51 ребенок и пять вожатых - все из Татарстана, еще 6 детей находились в изоляторе на территории лагеря.
СК возбудил уголовные дела по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Проверки в лагере проводят также Роспотребнадзор и прокуратура.
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