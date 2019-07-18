Число госпитализированных из детского лагеря в Крыму увеличилось до 57

18.07.19 09:53

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

18 июля. Interfax-Russia.ru - Еще один ребенок с признаками норовируса доставлен в больницу из лагеря "Лучистый" на западе Крыма, сообщили в четверг агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Минздрава республики.

"Госпитализирован еще один ребенок из детского оздоровительного лагеря "Лучистый", он находится в состоянии средней степени тяжести", - отметил представитель министерства.

Таким образом, всего в больницу из лагеря поступило 57 человек: 52 ребенка и пять вожатых. Их состояние стабильное, но врачи пока никого не выписывали, уточнили в министерстве.

Как сообщалось, дети из лагеря в поселке под Евпаторией с жалобами на рвоту и диарею начали обращаться к медикам с вечера понедельника. Поставлен предварительный диагноз - норовирусная инфекция, состояние пациентов - средней тяжести.

По на 17 июля, из лагеря было госпитализировано 56 человек: 51 ребенок и пять вожатых - все из Татарстана, еще 6 детей находились в изоляторе на территории лагеря.

СК возбудил уголовные дела по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Проверки в лагере проводят также Роспотребнадзор и прокуратура.