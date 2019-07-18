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18.07.19 10:24

Три общежития построят для пострадавших при наводнении в Иркутской области

Фото администрации Иркутской области
18 июля. Interfax-Russia.ru - Правительство Иркутской области рассчитывает построить три быстровозводимых общежития для граждан, пострадавших при наводнение, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на замминистра экономического развития Приангарья Владимира Гордеева.

"Общежитие в Тулуне запланировано на 500 человек, в Нижнеудинске - на 200, в Чуне - на 100 человек. Строительство этих объектов необходимо, чтобы люди в комфортных условиях могли дождаться строительства новых домов", - говорится в сообщении.

В настоящее время, как отмечается, идет работа над проектом комплексной жилой застройки с рабочим названием "Березовый", под который уже выделен участок в 400 га. Там жители Тулуна получат квартиры "под ключ" со стоимостью квадратного метра в 45 тыс. рублей.

В настоящее время в подтопленных территориях составляются списки пострадавших предприятий.

"На основании работы комиссии будет составлен реестр пострадавших предприятий с точным описанием нанесенного ущерба. Это позволит в будущем оказать конкретную помощь бизнесменам в необходимой мере, с одной стороны, и не воспользоваться госсубсидиями неблагонадежным заявителям, с другой", - цитирует пресс-служба Гордеева.

Как отмечается, затопленные территории посетила группа сотрудников Минпромторга РФ во главе с заместителем министра промышленности и торговли России Георгием Каламановым. В ходе визита федеральным чиновникам представили перспективные производства, в том числе и в зоне подтопления, которые при государственной поддержке смогут быстро развиться.

В настоящее время региональный минэконом совместно с Агентством инвестиционного развития Иркутской области работают над формированием единого свода проектов по развитию затопленных территорий.

"Параллельно идет проверка объектов зоны затопления, которые были заявлены для включения в ТОСЭР "Тулун". Документы о создании ТОСЭР "Тулун" проходят согласование в Министерстве экономического развития РФ", - отмечается в сообщении.

По данным властей, всего в подтопленных районах пострадала 491 предпринимательская организация. На данный момент объем оцененного ущерба объектам малого и среднего предпринимательства в количестве 229 предприятий составляет 1,315 млн рублей.

"В адрес председателя правительства РФ Дмитрия Медведева готовится письмо о рассмотрении возможности совместно с некоммерческой организацией "Фонд развития моногородов" о разрешении использования поручительства Иркутского областного гарантийного фонда для предоставления займов предприятиям моногорода в размере до 250 млн рублей в целях упрощения порядка их предоставления", - говорится в сообщении.

Ранее, как уточняется, Минэкономразвития Иркутской области обратилось в управление ФНС с просьбой отсрочить налоговые платежи для предприятия в зоне наводнения.

Паводок в Иркутской области, начавшийся с конца июня, затронул 10 муниципальных образований. Произошло подтопление 109 населенных пунктов с 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 38 тыс. человек, в том числе 8,5 тыс. детей.

По состоянию на 17 июля, во время наводнения погибли 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.

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