В Москве растет число индивидуальных предпринимателей

18.07.19 10:33

© РИА Новости. Нина Зотина

18 июля. Interfax-Russia.ru - За первые пять месяцев 2019 года в Москве зарегистрировано 33 тыс. новых индивидуальных предпринимателей, сообщает в четверг пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы со ссылкой на заммэра Владимира Ефимова.

"Это на 12,5% больше, чем в январе-мае прошлого года. Общее число московских ИП на 1 июня нынешнего года составило 336,9 тыс.", - уточнил Ефимов.

По его словам, рост московской экономики создает благоприятную среду для развития малого бизнеса, и ИП осваивают ниши в сфере услуг, общественного питания, предлагают новые форматы торговли.

Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов напомнил, что одна из основных задач национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" состоит в увеличении численности граждан, занятых в малом бизнесе.

"Правительством Москвы для индивидуальных предпринимателей создана система преференций: прямая финансовая поддержка, льготы по аренде городского имущества, прозрачный доступ к госзакупкам, информационная поддержка, для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей действуют двухлетние налоговые каникулы", - отметил он.