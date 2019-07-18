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18.07.19 10:33
В Москве растет число индивидуальных предпринимателей
"Это на 12,5% больше, чем в январе-мае прошлого года. Общее число московских ИП на 1 июня нынешнего года составило 336,9 тыс.", - уточнил Ефимов.
По его словам, рост московской экономики создает благоприятную среду для развития малого бизнеса, и ИП осваивают ниши в сфере услуг, общественного питания, предлагают новые форматы торговли.
Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов напомнил, что одна из основных задач национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" состоит в увеличении численности граждан, занятых в малом бизнесе.
"Правительством Москвы для индивидуальных предпринимателей создана система преференций: прямая финансовая поддержка, льготы по аренде городского имущества, прозрачный доступ к госзакупкам, информационная поддержка, для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей действуют двухлетние налоговые каникулы", - отметил он.
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