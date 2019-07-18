Гомосексуализм родителей может повредить духовному развитию детей, заявили в СПЧ

18.07.19 10:48

© РИА Новости. Алехандро Мартинез Велез

18 июля. Interfax-Russia.ru - Зампредседателя Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Евгений Бобров высказался против воспитания детей однополыми родителями.

"Однополые браки являются отклонением от исконных семейных ценностей и искажают представление о них, особенно у детей. Это может причинять вред их нравственному и духовному развитию. Поэтому в случае исповедования так называемыми родителями нетрадиционных семейных отношений детей не следовало отдавать им на воспитание", - приводит слова Боброва пресс-служба СПЧ в четверг.

Вместе с тем ранее ответственный секретарь СПЧ Ирина Киркора сказала "Интерфаксу", что воспитание детей однополой парой само по себе не должно быть поводом для проведения уголовного расследования.

"Это работа правоохранительных органов - выявить виновных, если было насилие в отношении детей. Но если его не было, то разрушать мир отношений, который был сформирован, нельзя", - сказала Киркора.

Как сообщалось, в Москве впервые возбуждено уголовное дело в отношении чиновников соцзащиты, пропустивших усыновление двоих мальчиков гей-парой.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета РФ, главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц отдела социальной защиты населения района Марьино Юго-Восточного административного округа города Москвы по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей по осуществлению контроля за условиями жизни и воспитания усыновленных детей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшего существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов государства (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

"По данным следствиям, мужчина с 2010 года воспитывает двух малолетних усыновленных мальчиков в условиях проживания с другим мужчиной. При этом он пропагандирует нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию", - отметили в СКР.

В свою очередь адвокат ЛГБТ-группы "Выход" Максим Оленичев осудил возбуждение Следственным комитетом России уголовного дела в отношении чиновника соцзащиты, способствовавшего усыновлению однополой семьей двоих детей.

"На мой взгляд, это замещение реальной ситуации своими консервативными представлениями. Само по себе усыновление однополыми парами не говорит о том, что внутри семьи пропагандируются нетрадиционные сексуальные отношения. Потому что статистика, к сожалению, не российская, потому что в России такой статистики нет, но проведенная международными психологическими ассоциациями, говорит о том, что дети, усыновленные в однополых парах, как правило, не копируют сексуальное поведение родителей, то есть в подавляющем большинстве случаев вырастают гетеросексуальными", - сказал "Интерфаксу" Оленичев.

Он рассказал, что ЛГБТ-группе "Выход" известна семья, о которой идет речь. "Нам известно о семье, о которой идет речь в данном деле. Могу сказать, ссылаясь на заключение психолога о том, что никакого сексуального насилия в этой семье не происходило, и дети встревожены только фактом повышенного внимания к ним, но никаким образом не взаимоотношениями внутри семьи. Там отношения идеальные, ровные, родители заботятся о детях, предоставляя им образование, воспитание и те возможности, которые у них есть", - подчеркнул Оленичев.

В конце июня появилась информация, что 12-летнего ребенка привезли в больницу с жалобами на боли в животе, подозревали аппендицит. Врачи посчитали, что подросток странно себя ведёт. Диагноз не подтвердился. При этом врачи узнали, что он живет с "двумя отцами", и они иногда спят с ребенком вместе в одной кровати. Один из отцов якобы преподает в Высшей школе экономики, у пары два усыновленных мальчика. Отец говорил, что никогда не приставал к детям и всем их обеспечивает.