Сбой на Калининской АЭС не повлиял на энергоснабжение Тверской области

18.07.19 10:53

© РИА Новости. Константин Чалабов

18 июля. Interfax-Russia.ru - Отключение трех энергоблоков на Калининской АЭС, произошедшее в четверг, не нарушило энергоснабжение потребителей Тверской области, сообщается на сайте обладминистрации.

"Энергоснабжение всех потребителей Тверской области осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

На атомной станции начала работу комиссия министерства энергетики РФ. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил руководителям профильных структур правительства региона держать ситуацию на контроле.

Радиационная обстановка на севере Тверской области, где находится Калининская АЭС, оценивается как нормальная, превышений установленных нормативов не фиксируется.

Такая информация содержится на портале Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной остановки по данным наблюдений на ближайших постах.

Согласно данным системы, 18 июля на посту Вышний Волочек (около 40 км от АЭС к юго-западу) мощность дозы гамма-излучения составляет 11 мкР/ч, на посту Максатиха (около 50 км к востоку) - также 11 мкР/ч. Оба поста маркированы зеленым цветом.

Верхний предел допустимой мощности дозы гамма-излучения составляет 50 мкР/ч.

Между тем, согласно данным автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО), непосредственно в районе станции - в городе Удомля (находится в 4 км к юго-западу от станции), на берегу оз. Удомля к северу от станции, на посту в нескольких сотнях метров от станции и др. - мощность дозы излучения не превышает естественных природных значений (8-11 мкР/ч).

Как сообщалось, три из четырех энергоблоков Калининской АЭС отключены от сети из-за короткого замыкания, произошедшего в 05:05 четверга на одном из трансформаторов открытого распределительного устройства (ОРУ) атомной станции. Отключились высоковольтные линии электропередачи "Белозерская" (750 кВ) и "Опытная" (750 кВ), как следствие, были отключены от сети энергоблоки NN1, 2 и 4.

Между тем, как сообщается на сайте "Росэнергоатома" со ссылкой на директора Департамента коммуникаций госконцерна Андрея Тимонова, отключение трех энергоблоков на Калининской АЭС является штатной ситуацией.

"Около каждой электростанции, независимо от способа выработки электроэнергии, стоит трансформатор. Задача трансформатора - менять характеристики электрического тока, выработанного на станции, таким образом, чтобы его можно было выдать в энергосистему. На трансформаторе есть прибор - выключатель, задача которого - в разных режимах включать или выключать трансформатор. Сегодня утром в одном из выключателей произошло короткое замыкание. Как следствие, отключился весь трансформатор, что в свою очередь повлекло за собой отключение линий электропередач, идущих от станции. Энергоблокам стало некуда выдавать электроэнергию, и они по проектному алгоритму остановились и отключились от сети. Первые два энергоблока разгружены полностью, четвертый блок также отключен от сети, но реактор находится на мощности, и мы готовы оперативно его нагружать и подключать к энергосистеме", - приводятся в сообщении слова Тимонова.

Калининская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.