Юбилейный фестиваль адыгейского сыра впервые займет два дня

18.07.19 11:10

© РИА Новости. Николай Хижняк

18 июля. Interfax-Russia.ru - Научная конференция, ярмарки, мастер-классы и дегустации, а также выступления творческих коллективов пройдут в Адыгее в рамках X юбилейного фестиваля "Адыгейский сыр", сообщает пресс-служба правительства республики.

"Десятый фестиваль адыгейского сыра должен быть ярким и запоминающимся. Нужно, чтобы каждый гость был вовлечен в масштабное действо, смог почувствовать гостеприимство нашего народа, попробовал вкус настоящего адыгейского сыра, познакомился с нашими традициями культурой и вновь захотел вернуться в Адыгею", - цитирует пресс-служба слова главы республики Мурата Кумпилова.

По его распоряжению юбилейный фестиваль адыгейского сыра впервые будет проводиться в течение двух дней. Он начнется с большой научно-практической конференции, которая состоится 20 сентября в Майкопском государственном технологическом университете. Основные мероприятия фестиваля пройдут 21 сентября в станице Даховской Майкопского района.

На поляне в горной местности развернут свою работу ярмарки, выставки изделий народных промыслов, национальные подворья. Будет организована дегустация сыра, сваренного на глазах гостей, а в каждом подворье пройдут мастер-классы и конкурсы по изготовлению адыгейского сыра, халюжей и других национальных блюд по старинным рецептам с использованием сыра.

"Яркое туристическо-гастрономическое событие украсят выступления творческих коллективов республики, планируется театрализованное представление. В новом формате пройдет презентация народных промыслов. Она будет включать ярмарку, мини-школы для детей и показательные занятия для всех желающих", - уточняется в сообщении.

За прошедшие годы фестиваль стал одним из главных событийных мероприятий республики. Праздник получил статус "Национальное событие года" и был включен в национальный календарь лучших событийных проектов России для туристов. Адыгейский сыр также является самым узнаваемым туристским брендом Адыгеи и вошел топ-100 туристских брендов России.