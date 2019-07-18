Кабмин утвердил обновленные правила субсидирования авиарейсов в обход Москвы

18.07.19 11:19

© РИА Новости. Олег Золото

18 июля. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ утвердило постановление, регламентирующее правила субсидирования авиарейсов между регионами, минуя Москву.

Документ опубликован на портале правовой информации в четверг.

Как сообщалось, над изменениями правил работал Минтранс РФ. Теперь, согласно постановлению, авиакомпании смогут заключать договоры на участие в программе субсидирования "на соответствующий финансовый год или на плановый период" - то есть сразу на три года вместо одного по действующим правилам.

Кроме того, заявки на получение маршрута в рамках программы можно будет подавать до 1 октября вместо 1 декабря в действующей редакции.

Также проект предполагает рост субсидий для перелетов на труднодоступные территории - за счет увеличения повышающего коэффициента с 1,25 до 1,8, а для рейсов в аэропорты с годовым пассажиропотоком менее 100 тыс. человек - до 2,1. Список удаленных территорий дополнен Приморским, Хабаровским, Забайкальским краями, Амурской и Оренбургской областями, Бурятией и ЕАО.

В прошлом году глава Минтранса Евгений Дитрих заявлял, что ведомство намерено сдерживать стоимость авиаперелетов на Дальний Восток "коэффициентом труднодоступности". Он пояснял, что завоз керосина в дальневосточные аэропорты "оказывается дороже, чем если бы мы потребляли его в центральной России или в Сибирском округе", разница по сравнению с доступными районами составляет от 10% до 40%, что оказывает влияние на себестоимость рейса и как итог - на цену билета.

В настоящее время в РФ действуют две программы поддержки внутренних авиаперевозок - на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь, которые утверждены одним постановлением, а также - межрегиональных рейсов. Согласно бюджету 2019-2021 гг., авиакомпании, участвующие в программе субсидирования межрегиональных перевозок, получат за трехлетний период 25 млрд руб., в том числе в 2019 году - 7,85 млрд руб.