Первый эногастрономический фестиваль пройдет в Ростовской области

18.07.19 11:25

© РИА Новости. Сергей Пятаков

18 июля. Interfax-Russia.ru - Фестиваль будет проводится в Ростове-на-Дону в рамках программы по популяризации донской винодельческой продукции, сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области.

"Первый в Ростовской области эногастрономический фестиваль будет организован в октябре на территории парка "Левобережный", - приводятся в сообщении слова первого заместителя донского губернатора Виктора Гончарова на совещании, посвященном вопросам развития эногастрономического туризма.

Отмечается, что в рамках фестиваля будут организованы презентации уникальных донских вин, фермерских продуктов отечественного производства, презентация территориального кластера "Долина Дона", а также существующих туристических эногастрономических маршрутов.

"В Ростовской области культивируются классические автохтонные сорта винограда, и международные эксперты считают, что будущее российского виноделия связанно именно с ними. Сегодня в области осуществляют производственную деятельность восемь винодельческих предприятий и порядка 20 хозяйств, занимающихся выращиванием винограда", - отметил Гончаров.

По итогам первого полугодия 2019 года производство донского вина выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего произведено 173 тыс. декалитров.