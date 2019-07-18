|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
18.07.19 11:25
Первый эногастрономический фестиваль пройдет в Ростовской области
"Первый в Ростовской области эногастрономический фестиваль будет организован в октябре на территории парка "Левобережный", - приводятся в сообщении слова первого заместителя донского губернатора Виктора Гончарова на совещании, посвященном вопросам развития эногастрономического туризма.
Отмечается, что в рамках фестиваля будут организованы презентации уникальных донских вин, фермерских продуктов отечественного производства, презентация территориального кластера "Долина Дона", а также существующих туристических эногастрономических маршрутов.
"В Ростовской области культивируются классические автохтонные сорта винограда, и международные эксперты считают, что будущее российского виноделия связанно именно с ними. Сегодня в области осуществляют производственную деятельность восемь винодельческих предприятий и порядка 20 хозяйств, занимающихся выращиванием винограда", - отметил Гончаров.
По итогам первого полугодия 2019 года производство донского вина выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего произведено 173 тыс. декалитров.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket