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18.07.19 11:35
Госдума изучит мировой опыт полупрезидентских политических систем
Документ имеется в распоряжении "Интерфакса".
В обосновании выбранной темы отмечается, что "по конституционному устройству Россия - полупрезидентская республика - политическая система с всенародно избранным президентом и кабинетом министров (во главе с премьером), формирование и деятельность которого зависят (по крайней мере, частично) от парламента".
"В таких системах особенно значимо, как выстроена модель отношений законодательной и исполнительной власти, в частности - как парламент осуществляет функцию контроля над деятельностью кабинета министров", - говорится в документе.
В связи с этим представляется актуальным изучение мирового опыта полупрезидентских политических систем, считают заказчики исследования.
Также они уточняют следующие параметры, которые станут предметом исследования:
Первое - "выведение основных моделей отношений между парламентом и кабинетом министров, анализ их достоинств и недостатков, а также формы и модели реализации функции парламентского контроля".
Во-вторых, требуют исследования "векторы эволюции моделей парламентского контроля". "В международном опыте можно найти примеры эволюции и совершенствования форм парламентского контроля", считают авторы предложения.
В документе указывается на "значимость международного опыта функционирования политических систем для России". От исполнителей исследования ожидают рекомендаций "по совершенствованию модели парламентского контроля".
"Выборка стран для подобного анализа требует предварительных исследований, но в нее в первую очередь будут включены посткоммунистические страны (как "западные", так и постсоветские"), а также наиболее "классические" примеры из континентальной Европы", - говорится в документе.
17 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в "Парламентской газете" статью, в которой предлагает усилить контрольные функции парламента и закрепить это через поправки в Конституции.
Так, по мнению Володина, "было бы правильно, чтобы Государственная Дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства". "Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию", - отмечает спикер Думы.
Также Володин указывает на имеющийся в настоящее время крен в сторону исполнительной власти, в связи с чем председатель Госдумы предлагает исправить эту ситуацию.
В частности, по словам Володина, "целесообразно дополнительно детализировать нормы отчёта правительства перед парламентом по вопросам, поставленным Государственной Думой, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств".
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