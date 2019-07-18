Более 4,2 тыс. домов утрачено в результате паводка в Иркутской области

18.07.19 11:47

© РИА Новости. Кирилл Шипицин

18 июля. Interfax-Russia.ru - Оперативная группа по ликвидации ЧС в Иркутской области представила новые данные обследования поврежденных домов, согласно которым в результате наводнения утрачено 4 217 жилых помещений.

"Всего по данным на 17 июля 2019 года в результате наводнения пострадало 14 428 жилых помещений, из которых утрачены 4 217, капитальному ремонту подлежат 10 211 жилых помещений", - говорится в сообщении группы.

Как сообщил глава оперативной группы по ликвидации ЧС в Иркутской области, первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий, для оценки ущерба привлечены 14 специализированных организаций. Оценкой занимаются более 200 технических специалистов, которые обследовали 3 024 жилых помещений. Заключения готовы по 93 из них.

"Для ускорения работы по обследованию будут привлечены специализированные организации из Москвы, Казани, Красноярска и Новосибирска. Завершить обследование планируется до 10 августа 2019 года", - рассказал Ставицкий.

Он добавил, что для выполнения работ по капитальному ремонту принято решение создать логистический склад строительных материалов с централизованной закупкой и доставкой. Предельная стоимость закупаемых материалов будет оценена экспертами ФАУ "Главгосэкпертиза России" по результатам анализа представленных прайс-листов.

Как сообщалось, начавшийся в конце июня паводок в затронул 10 муниципальных образований Иркутской области. Произошло подтопление 109 населенных пунктов с 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 38 тыс. человек, в том числе 8,5 тыс. детей. Больше остальных пострадали Тулунский и Нижнеудинской районы.

По состоянию на 17 июля, во время наводнения погибли 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.