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18.07.19 12:03

Алиханов предостерег стройкомпании от сговора при ремонте "Музейного квартала"

© РИА Новости. Виталий Белоусов
18 июля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил о готовящемся картельном сговоре участников торгов по ремонту домов в "Музейном квартале".

"Вниманию компаний участников торгов на капитальный ремонт указанных зданий. У нас есть сведения о готовящемся картельном сговоре при этой закупке ФКР КО (Фонда капитального ремонта Калининградской области - ИФ). Просим отказаться от таких планов, в противном случае будем вынуждены обратиться в компетентные органы для разбирательства", - написал Алиханов на свой странице в соцсети.

Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков, речь идет о контракте на ремонт многоквартирных жилых домов в границах будущего "Музейного квартала". Всего в рамках проекта реновации подлежат восемь зданий. Областной бюджет выделяет на эти цели свыше 200 млн рублей.

"На двух первых домах уже идут ремонтные работы. На электронный аукцион, где может быть картельный сговор и о котором предупредил губернатор, выставлен ремонт четырех домов. Сумма контракта составит 91,6 млн рублей", - сказал Лысков.

Пресс-секретарь напомнил, что в начале лета Алиханов выложил в соцсети документ, который стал основой для серьезной проверки строительствах компаний, также подозреваемых в картельном сговоре при строительстве детского сада и онкоцентра. В результате ФАС России завела дело о предполагаемом картеле.

"Музейный квартал" - проект правительства Калининградской области, направленный на введение в культурный и туристический оборот зданий, обладающих значительным художественным, историческим потенциалом. Реализовать проект рассчитывают до 2024 года.

Квартал объединит 13 объектов туристической инфраструктуры. В него войдут Кафедральный собор, Рыбная деревня, синагога, Кёнигсбергская биржа, Янтарная мануфактура, Музей Мирового океана, Дом Советов, музей "Блиндаж" и другие. Проект предусматривает строительство трёх мостов через Преголю, а также реконструкцию ряда туристических объектов для повышения их привлекательности. Кроме этого, для маршрута разработают собственный бренд и создадут удобную систему навигации.

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