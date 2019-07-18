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18.07.19 12:05
Группу из 13 наркодилеров задержали в Ульяновской области
"Всего задержано 13 человек. Пятерым судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим - в виде домашнего ареста. Еще шестеро находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - сообщается на сайте управления МВД по региону.
Возбуждено уголовное дело по ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере).
Изъято около 1,7 тыс. доз наркотиков на сумму свыше 1 млн рублей, отмечает полиция.
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