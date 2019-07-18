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18.07.19 12:11
Подмосковная усадьба Середниково включена во всемирный туристический список
"За включение усадьбы в перечень проголосовало 48 стран на заседании Международного комитета туристической привлекательности и устойчивого развития туризма, которое прошло в Саудовской Аравии", - говорится в сообщении.
Парково-усадебный ансамбль "Середниково" - одно из наиболее известных лермонтовских мест России. В 1825 году владельцем усадьбы стал генерал-майор, брат бабушки поэта Екатерины Арсеньевой. Сюда Лермонтов вместе с бабушкой в 1829-1832 приезжал на летние каникулы, здесь писал юношеские стихи.
Усадьбу с 1995 года арендует фонд "Лермонтовское наследие", была проведена реставрация архитектурного ансамбля. В усадьбе снимались фильмы и сериалы, такие как "Бедная Настя", "Закрытая школа" и другие.
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