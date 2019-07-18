Подмосковная усадьба Середниково включена во всемирный туристический список

18.07.19 12:11

© РИА Новости. Алексей Майшев

18 июля. Interfax-Russia.ru - Усадьба Середниково, расположенная в Солнечногорском округе, вошла во всемирный туристический список, сообщает управление информационной политики администрации городского округа.

"За включение усадьбы в перечень проголосовало 48 стран на заседании Международного комитета туристической привлекательности и устойчивого развития туризма, которое прошло в Саудовской Аравии", - говорится в сообщении.

Парково-усадебный ансамбль "Середниково" - одно из наиболее известных лермонтовских мест России. В 1825 году владельцем усадьбы стал генерал-майор, брат бабушки поэта Екатерины Арсеньевой. Сюда Лермонтов вместе с бабушкой в 1829-1832 приезжал на летние каникулы, здесь писал юношеские стихи.

Усадьбу с 1995 года арендует фонд "Лермонтовское наследие", была проведена реставрация архитектурного ансамбля. В усадьбе снимались фильмы и сериалы, такие как "Бедная Настя", "Закрытая школа" и другие.