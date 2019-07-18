Москва заняла третье место в мире по числу резидентов-миллиардеров

18.07.19 12:21

© РИА Новости. Владимир Астапкович

18 июля. Interfax-Russia.ru - Лидером среди мировых мегаполисов по числу проживающих там миллиардеров является Нью-Йорк, Москва - на третьем месте, говорится в исследовании компании Savills.

Как отмечают эксперты, в Нью-Йорке живет 85 миллиардеров. Далее в рейтинге располагаются Гонконг (79), Москва (71), Пекин (61) и Лондон (55).

В компании подчеркивают, что миллиардеры играют на мировом рынке недвижимости активную роль, оказывая влияние на его развитие как через инвестиции, так и посредством поиска ультра-премиальных объектов для собственного проживания.

"Неслучайно, что города-лидеры по количеству живущих в них миллиардеров одновременно возглавляют рейтинги самых дорогих мегаполисов мира по ценам на ультра-премиальную недвижимость. Так, Гонконг является мировым лидером по ценам - стоимость недвижимости здесь доходит до $93 тыс. за кв.м", - прокомментировала Софи Чик, директор департамента мировых исследований компании (Savills World Research).

В исследовании отмечается, что большинство миллиардеров - мужчины (83%), они женаты (89%) и, в среднем, имеют трех детей. Все это теоретически должно было вызвать повышенный спрос на дома семейного формата, но покупатели-миллиардеры предпочитают иметь разные виды домов и квартир по всему миру.

Большинство миллиардеров - американцы. США по количеству миллиардеров в целом лидируют с большим отрывом - 28% всех ультрабогатых людей в мире. Далее с долей в 15% идет Китай, где миллиардеров почти в два раза меньше, чем США.