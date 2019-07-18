Госдума приняла закон о шпионских гаджетах

18.07.19 12:36

© РИА Новости. Владимир Астапкович

18 июля. Interfax-Russia.ru - Госдума в четверг приняла в третьем окончательном чтении пакет законов, уточняющий понятие шпионских приборов для того, чтобы под него не попадали специальные устройства, как, например, GPS-трекеры для отслеживания геолокации животных.

Под такими шпионскими гаджетами предлагается понимать технические средства, которые специально созданы для того, чтобы скрытно, тайно и неочевидно получать информацию либо доступ к ней без ведома обладателя этой информации.

Под специальными техническими средствами, предназначенными для негласного получения информации, понимаются "приборы, системы, комплексы, устройства, специальные инструменты для проникновения в помещения и (или) на другие объекты и программное обеспечение для электронных вычислительных машин и других электронных устройств для доступа к информации и (или) получения информации с технических средств ее хранения, обработки и (или) передачи, которым намеренно приданы свойства для обеспечения функции скрытого получения информации либо доступа к ней без ведома ее обладателя", говорится в законе.

При этом оговаривается, что к специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации, не относятся находящиеся в свободном обороте приборы и устройства, инструменты бытового назначения, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации или геолокации, "с открыто расположенными на них органами управления таким функционалом или элементами индикации, отображающими режимы их использования, или наличием на них маркировочных обозначений, указывающих на их функциональное назначение, и программное обеспечение с элементами индикации, отображающими режимы его использования и указывающими на его функциональное назначение, если им преднамеренно путем специальной технической доработки, программирования или иным способом не приданы новые свойства, позволяющие с их помощью получать и (или) накапливать информацию, составляющую личную, семейную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, без ведома ее обладателя", говорится в законе.

Принятый закон дополняет статью 138.1 Уголовного кодекса РФ специальным примечанием, где разъясняется, что именно понимается под шпионскими устройствами.

Уголовная статья 138.1 предусматривает наказание в виде лишения свободы до четырех лет за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в законодательстве значение термина "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации" не раскрыто, что приводит к возникновению сложностей в его толковании. Этот термин употребляется, в том числе, в Уголовном кодексе, в КоАП, в законах о ФСБ, о полиции, об оперативно-розыскной деятельности, а также в нормативных актах правительства, которые регулируют ввоз и вывоз из РФ таких устройств.

Аналогичное разъяснение понятия "шпионских гаджетов" делается и в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Вопрос о необходимости внесения разъяснений в законодательство возник на одной из "прямых линий" президента, где была рассказана история фермера, который купил GPS-трекер для того, чтобы отслеживать передвижение своей коровы. В отношении этого фермера возбудили уголовное дело.

На заседании правительства 31 января этого года премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что неясность термина "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации" в законодательстве приводит "к размытому толкованию правовых норм, и в зоне риска могли оказаться те, кто приобретал такие спецсредства просто для решения бытовых проблем".

Таких средств, по его словам, становится все больше, "поэтому нужно четко разграничить те приборы, которые используются в обычной жизни, от устройств, которые специально созданы для скрытного применения".

Позже Медведев пояснил в своем аккаунте в Twitter, что из-за размытого толкования понятия спецсредств "в зоне риска оказывались люди, использовавшие видеорегистраторы, радионяни". "Нужно отличать такие приборы от устройств скрытого применения", - подчеркнул премьер.