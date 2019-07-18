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18.07.19 13:04
Песков: Нормализацию отношений Москвы и Киева можно начать с освобождения Вышинского
"Возвращение Вышинского - это могло бы быть прекрасным первым шагом", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
"В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться", - добавил представитель Кремля.
Песков подтвердил, что в ходе телефонного разговора между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским шла речь об обмене российских и украинских граждан между двумя странами по формуле "всех на всех", но ее еще предстоит уточнить экспертам.
"Действительно, в ходе телефонного разговора упоминалась идеальная формула "всех на всех", говорилось, что в итоге именно к этой формуле и было бы желательно прийти", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли, как утверждает Зеленский, в ходе телефонных переговоров президентов двух стран Путин предложил обмен "всех на всех".
"Но при этом делалась оговорка, что понимание слова "всех" у российской и украинской стороны разное в некоторых аспектах. Поэтому экспертам предстоит сблизить вот это понимание, и тогда реализация станет более возможной", - отметил пресс-секретарь президента.
Песков уточнил, что речь идет "о различии в людях": "Кого считают всеми: в Киеве считают одних, в России считают других, и наоборот".
Отвечая на уточняющий вопрос, говорит ли он в том числе о заключенном в РФ режиссере Олеге Сенцове, Песков сказал: "Я не буду говорить о персоналиях, я вам говорю о принципе".
Также пресс-секретарь президента РФ сообщил, что в Кремле пока не думают о личной встрече Путина с Зеленским.
"Пока об этом речи не идет. Давайте согласимся, пока важно дождаться, когда на Украине пройдут выборы, и без налета предвыборного электорального ажиотажа можно будет серьезно решать серьезные проблемы", - сказал Песков журналистам в четверг.
11 июля состоялся первый разговор президентов Путина и Зеленского по телефону. В ходе него главы государств обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными.
Накануне Зеленский в интервью "Откровенно с президентом", выразил уверенность, что обмен пленными в формате "всех на всех" из РФ, территорий Донбасса и Крыма будет со временем реализован, но сначала нужно уточнить списки, а пока можно начать с тех, кто точно подтвержден, в том числе, с удерживаемых в России украинских моряков.
"Президент Российской Федерации мне сказал, что видит решение вопроса пленных всех на всех. Я ему откровенно сказал, что всех на всех я - с радостью, но есть одна ситуация. Список наших всех, тех ребят, которые находятся именно на временно оккупированных территориях, не совпадает со списком людей, которые контролируют сейчас наши временно оккупированные территории", - сказал Зеленский.
"Поэтому всех на всех мы обязательно сделаем, но давайте сначала вернем всех тех, кто есть в России, есть в Крыму, и начнем с моряков. Мне кажется, что это нормальный шаг для возобновления диалога, и реальный сильный шаг к тому, чтобы прекратить войну", - подчеркнул президент Украины.
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