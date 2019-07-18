Обвинения возвращаются: Россию снова обвинили в трагедии c малазийским Boeing-777
  
27 отказов: оппозиционеров не пустили на московские выборы из-за "мертвых душ"
   
Осмотрят всех: в России хотят ввести спецдень для диспансеризации
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
18.07.19 13:04

Песков: Нормализацию отношений Москвы и Киева можно начать с освобождения Вышинского

© РИА Новости. Алексей Дружинин
18 июля. Interfax-Russia.ru - Первым шагом для нормализации отношений между Россией и Украиной может стать освобождение и возвращение главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Возвращение Вышинского - это могло бы быть прекрасным первым шагом", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

"В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться", - добавил представитель Кремля.

Песков подтвердил, что в ходе телефонного разговора между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским шла речь об обмене российских и украинских граждан между двумя странами по формуле "всех на всех", но ее еще предстоит уточнить экспертам.

"Действительно, в ходе телефонного разговора упоминалась идеальная формула "всех на всех", говорилось, что в итоге именно к этой формуле и было бы желательно прийти", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли, как утверждает Зеленский, в ходе телефонных переговоров президентов двух стран Путин предложил обмен "всех на всех".

"Но при этом делалась оговорка, что понимание слова "всех" у российской и украинской стороны разное в некоторых аспектах. Поэтому экспертам предстоит сблизить вот это понимание, и тогда реализация станет более возможной", - отметил пресс-секретарь президента.

Песков уточнил, что речь идет "о различии в людях": "Кого считают всеми: в Киеве считают одних, в России считают других, и наоборот".

Отвечая на уточняющий вопрос, говорит ли он в том числе о заключенном в РФ режиссере Олеге Сенцове, Песков сказал: "Я не буду говорить о персоналиях, я вам говорю о принципе".

Также пресс-секретарь президента РФ сообщил, что в Кремле пока не думают о личной встрече Путина с Зеленским.

"Пока об этом речи не идет. Давайте согласимся, пока важно дождаться, когда на Украине пройдут выборы, и без налета предвыборного электорального ажиотажа можно будет серьезно решать серьезные проблемы", - сказал Песков журналистам в четверг.

11 июля состоялся первый разговор президентов Путина и Зеленского по телефону. В ходе него главы государств обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными.

Накануне Зеленский в интервью "Откровенно с президентом", выразил уверенность, что обмен пленными в формате "всех на всех" из РФ, территорий Донбасса и Крыма будет со временем реализован, но сначала нужно уточнить списки, а пока можно начать с тех, кто точно подтвержден, в том числе, с удерживаемых в России украинских моряков.

"Президент Российской Федерации мне сказал, что видит решение вопроса пленных всех на всех. Я ему откровенно сказал, что всех на всех я - с радостью, но есть одна ситуация. Список наших всех, тех ребят, которые находятся именно на временно оккупированных территориях, не совпадает со списком людей, которые контролируют сейчас наши временно оккупированные территории", - сказал Зеленский.

"Поэтому всех на всех мы обязательно сделаем, но давайте сначала вернем всех тех, кто есть в России, есть в Крыму, и начнем с моряков. Мне кажется, что это нормальный шаг для возобновления диалога, и реальный сильный шаг к тому, чтобы прекратить войну", - подчеркнул президент Украины.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  18.07.19 12:21
Москва заняла третье место в мире по числу резидентов-миллиардеров
.
  18.07.19 11:19
Кабмин утвердил обновленные правила субсидирования авиарейсов в обход Москвы
.
  18.07.19 10:48
Гомосексуализм родителей может повредить духовному развитию детей, заявили в СПЧ
.
  18.07.19 10:33
В Москве растет число индивидуальных предпринимателей
.
  18.07.19 08:48
Акимов анонсировал выдачу электронных паспортов москвичам с июля 2020 года
.
  18.07.19 08:30
Арестованный Мазуров ищет партнеров для обратного выкупа акций Антипинского НПЗ
.
  17.07.19 17:10
Военный суд оставил под арестом сотрудника ФСБ Урусова, обвиняемого в разбое на сумму более 130 млн рублей
.
  17.07.19 16:56
Арест всем 24 украинским морякам продлен до конца октября
.
  17.07.19 16:35
Программисты могут испытать защиту тестовой версии системы электронного голосования на выборах в Мосгордуму
.
  17.07.19 16:20
Уголовное дело в отношении полицейских из "дела Голунова" не возбуждено


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket