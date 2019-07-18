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18.07.19 13:17
В Кремле назвали внутренним делом РФ выдачу паспортов жителям Луганщины и Донбасса
Так он прокомментировал поручение президента Украины Владимира Зеленского проработать вопрос о выдаче паспортов этническим украинцам, живущим в других государствах.
На вопрос, не является ли эта инициатива Зеленского ответом на решение президента РФ Владимира Путина расширить упрощенный режим выдачи российских паспортов жителям Украины, Песков сказал: "Это внутреннее дело Украины. Как и внутреннее дело России принимать те решения, которые были приняты президентом (РФ) с подписанием соответствующего указа".
"Вы знаете, сколько просьб и обращений поступало из упомянутых регионов Украины и самопровозглашенных республик. Эта тема поднималась в ходе последней "прямой линии" (Путина с гражданами РФ)", - напомнил Песков, добавив, что это решение "давно зрело", а реакция Москвы "является обоснованной".
"Еще раз повторяю, это внутреннее дело Украины. А решение Путина - оно аргументировано и понятно", - сказал пресс-секретарь российского лидера.
Песков подчеркнул, что россияне, которые пожелают получить украинский паспорт, продолжат оставаться гражданами РФ.
На вопрос, есть ли понимание в Кремле, какое количество россиян могут воспользоваться этим предложением, учитывая безвизовые возможности украинского паспорта, Песков сказал: "Этого я не могу сказать, я не думаю, что есть какие-то расчеты. Можно прогнозировать, но эти цифры будут иметь относительный характер".
"В любом случае, даже если граждане России и получат второе гражданство, они будут оставаться гражданами РФ, пользоваться всеми предусмотренными законодательством правами и обязанностями", - напомнил Песков.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из дружественных стран, которые хотят присоединиться к развитию своей исторической родины.
"Также должен быть разработан механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах", - сообщила пресс-служба главы государства.
Такое решение президент принял в связи с продлением ареста в РФ 24 украинским морякам, а также подписанием президентом Российской Федерации указа об упрощенном порядке предоставления украинцам российского гражданства.
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