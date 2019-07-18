В Кремле назвали внутренним делом РФ выдачу паспортов жителям Луганщины и Донбасса

18.07.19 13:17

© РИА Новости. Нина Зотина

18 июля. Interfax-Russia.ru - Выдача паспортов РФ жителям Луганской и Донецкой областей Украины является внутренним делом России, также как и предоставление украинских удостоверений личности является внутренним делом Украины, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал поручение президента Украины Владимира Зеленского проработать вопрос о выдаче паспортов этническим украинцам, живущим в других государствах.

На вопрос, не является ли эта инициатива Зеленского ответом на решение президента РФ Владимира Путина расширить упрощенный режим выдачи российских паспортов жителям Украины, Песков сказал: "Это внутреннее дело Украины. Как и внутреннее дело России принимать те решения, которые были приняты президентом (РФ) с подписанием соответствующего указа".

"Вы знаете, сколько просьб и обращений поступало из упомянутых регионов Украины и самопровозглашенных республик. Эта тема поднималась в ходе последней "прямой линии" (Путина с гражданами РФ)", - напомнил Песков, добавив, что это решение "давно зрело", а реакция Москвы "является обоснованной".

"Еще раз повторяю, это внутреннее дело Украины. А решение Путина - оно аргументировано и понятно", - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков подчеркнул, что россияне, которые пожелают получить украинский паспорт, продолжат оставаться гражданами РФ.

На вопрос, есть ли понимание в Кремле, какое количество россиян могут воспользоваться этим предложением, учитывая безвизовые возможности украинского паспорта, Песков сказал: "Этого я не могу сказать, я не думаю, что есть какие-то расчеты. Можно прогнозировать, но эти цифры будут иметь относительный характер".

"В любом случае, даже если граждане России и получат второе гражданство, они будут оставаться гражданами РФ, пользоваться всеми предусмотренными законодательством правами и обязанностями", - напомнил Песков.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из дружественных стран, которые хотят присоединиться к развитию своей исторической родины.

"Также должен быть разработан механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах", - сообщила пресс-служба главы государства.

Такое решение президент принял в связи с продлением ареста в РФ 24 украинским морякам, а также подписанием президентом Российской Федерации указа об упрощенном порядке предоставления украинцам российского гражданства.