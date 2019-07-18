Обвинения возвращаются: Россию снова обвинили в трагедии c малазийским Boeing-777
  
27 отказов: оппозиционеров не пустили на московские выборы из-за "мертвых душ"
   
Осмотрят всех: в России хотят ввести спецдень для диспансеризации
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
18.07.19 13:17

В Кремле назвали внутренним делом РФ выдачу паспортов жителям Луганщины и Донбасса

© РИА Новости. Нина Зотина
18 июля. Interfax-Russia.ru - Выдача паспортов РФ жителям Луганской и Донецкой областей Украины является внутренним делом России, также как и предоставление украинских удостоверений личности является внутренним делом Украины, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал поручение президента Украины Владимира Зеленского проработать вопрос о выдаче паспортов этническим украинцам, живущим в других государствах.

На вопрос, не является ли эта инициатива Зеленского ответом на решение президента РФ Владимира Путина расширить упрощенный режим выдачи российских паспортов жителям Украины, Песков сказал: "Это внутреннее дело Украины. Как и внутреннее дело России принимать те решения, которые были приняты президентом (РФ) с подписанием соответствующего указа".

"Вы знаете, сколько просьб и обращений поступало из упомянутых регионов Украины и самопровозглашенных республик. Эта тема поднималась в ходе последней "прямой линии" (Путина с гражданами РФ)", - напомнил Песков, добавив, что это решение "давно зрело", а реакция Москвы "является обоснованной".

"Еще раз повторяю, это внутреннее дело Украины. А решение Путина - оно аргументировано и понятно", - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков подчеркнул, что россияне, которые пожелают получить украинский паспорт, продолжат оставаться гражданами РФ.

На вопрос, есть ли понимание в Кремле, какое количество россиян могут воспользоваться этим предложением, учитывая безвизовые возможности украинского паспорта, Песков сказал: "Этого я не могу сказать, я не думаю, что есть какие-то расчеты. Можно прогнозировать, но эти цифры будут иметь относительный характер".

"В любом случае, даже если граждане России и получат второе гражданство, они будут оставаться гражданами РФ, пользоваться всеми предусмотренными законодательством правами и обязанностями", - напомнил Песков.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из дружественных стран, которые хотят присоединиться к развитию своей исторической родины.

"Также должен быть разработан механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах", - сообщила пресс-служба главы государства.

Такое решение президент принял в связи с продлением ареста в РФ 24 украинским морякам, а также подписанием президентом Российской Федерации указа об упрощенном порядке предоставления украинцам российского гражданства.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  18.07.19 12:21
Москва заняла третье место в мире по числу резидентов-миллиардеров
.
  18.07.19 11:19
Кабмин утвердил обновленные правила субсидирования авиарейсов в обход Москвы
.
  18.07.19 10:48
Гомосексуализм родителей может повредить духовному развитию детей, заявили в СПЧ
.
  18.07.19 10:33
В Москве растет число индивидуальных предпринимателей
.
  18.07.19 08:48
Акимов анонсировал выдачу электронных паспортов москвичам с июля 2020 года
.
  18.07.19 08:30
Арестованный Мазуров ищет партнеров для обратного выкупа акций Антипинского НПЗ
.
  17.07.19 17:10
Военный суд оставил под арестом сотрудника ФСБ Урусова, обвиняемого в разбое на сумму более 130 млн рублей
.
  17.07.19 16:56
Арест всем 24 украинским морякам продлен до конца октября
.
  17.07.19 16:35
Программисты могут испытать защиту тестовой версии системы электронного голосования на выборах в Мосгордуму
.
  17.07.19 16:20
Уголовное дело в отношении полицейских из "дела Голунова" не возбуждено


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket