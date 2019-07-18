Законопроект о праве ЦБ ограничивать тарифы на эквайринг принят во II чтении

18.07.19 13:22

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

18 июля. Interfax-Russia.ru - Госдума приняла во втором чтении поправки в закон о ЦБ, которые наделяют совет директоров регулятора правом определять максимальные тарифы комиссий, которые банк берет с ритейлеров при безналичном расчете клиентов.

Поправки были внесены группой депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Согласно тексту поправок, совет директоров ЦБ "определяет максимальные значения" размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов по договорам о приеме электронных средств платежа, за переводы с использованием платежных карт. "В настоящее время мы не предполагаем вводить какие-либо предельные величины тарифов на данный момент, но нам кажется, что само по себе наличие такого рода права будет стимулировать кредитную организацию, платежные системы для того, чтобы быть договороспособными в отношениях", - сказал ранее в ходе заседания думского финансового комитета глава юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов.

На высокую стоимость эквайринга ранее жаловались ритейлеры. Справедливым было бы снижение комиссии за эквайринг до менее 1% от стоимости покупки, говорил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.

Выступая в начале февраля на форуме "Деловая Россия", президент РФ Владимир Путин заявил, что комиссии для ритейлеров за банковский эквайринг высоки и станут предметом обсуждения. "В некоторых странах даже еще ниже - не 0,3%, а по-моему, по отдельным "дебетовкам" 0,2%, для кредитных - 0,3%. А у нас 3% в среднем - конечно, это слишком много, и конечно, это квазиналог, совершенно верно", - сказал Путин.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.