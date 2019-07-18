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Молодые россияне предпочитают летать в Москву, Петербург, Владивосток и Крым

© РИА Новости. Сергей Мальгавко
18 июля. Interfax-Russia.ru - Путешественники в возрасте от 20 до 30 лет чаще всего ищут и покупают авиабилеты в Москву, Петербург, Владивосток и Крым, показало исследование сервиса по поиску билетов Aviasales.

Эксперты сервиса проанализировали бронирования авиабилетов за последний год и составили топ-10 направлений, популярных у молодых путешественников.

"На столицу пришелся 31% от всех покупок билетов при средней стоимости перелета 8,8 тыс. рублей. На втором месте - Санкт-Петербург (11%), куда в среднем можно добраться за 7,9 тыс. рублей", - рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" PR-директор Aviasales Янис Дзенис.

Далее с большим отрывом идет Владивосток, на который пришлось 2,5% бронирований. Средняя стоимость авиабилета - 16,9 тыс. Почти столько же молодых путешественников выбирают поездки в Крым - 2,33%, перелет в Симферополь обходится в 7,9 тыс. рублей.

На пятом месте Сочи, куда летают 2,17% молодых путешественников в среднем за 7,8 тыс. рублей. В Минеральные Воды путешествуют 2% в среднем за 6,9 тыс. "Одинаково популярны среди молодых туристов Уфа и Махачкала - на оба города пришлось 1,7% бронирований. При этом средняя стоимость перелета в Уфу составила 7,5 тыс., а в Махачкалу - 6 тыс. рублей", - заметил эксперт.

Чуть менее востребованным оказался Краснодар, куда летает 1,6% молодежи. Средний чек на авиабилеты равен 8 тыс. Также 1,5% молодежи путешествуют в Самару, покупая билеты в среднем за 6,8 тыс. рублей.

Замыкает топ-10 Калининград, на который пришлось 1,4% бронирований, а средний чек на авиапутешествие составил 7,8 тыс. рублей.

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