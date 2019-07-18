Следствие изучит все преступления в пензенской Чемодановке, не учтенные полицией

18.07.19 13:39

© РИА Новости. Артём Коренюк

18 июля. Interfax-Russia.ru - Следственные органы проанализируют все преступления, совершенные в селе Чемодановка в Пензенской области, где в июне произошла массовая драка, сообщает региональное СУ СКР в четверг.

"Следователи обратились к жителям Бессоновского района с просьбой сообщить о фактах бездействия сотрудников органов внутренних дел при рассмотрении сообщений о преступлениях, совершенных жителями Чемодановки и Лопаток до событий расследуемого конфликта", - приводятся в сообщении слова следователя по особо-важным делам Третьего следственного управления ГСУ СКР Руслана Бардачевского.

Кроме того, следователи просят сообщать о других конфликтах и преступлениях, о которых сельчане раньше не сообщали в полицию.

13 июня между жителями села Чемодановка произошла массовая драка. В результате пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. Один из потерпевших - мужчина 1985 года рождения, поступивший в клинику с черепно-мозговой травмой, скончался 14 июня.

По информации местных СМИ, конфликт в селе разгорелся между местными жителями и проживающими там цыганами. Массовая драка вспыхнула после того, как один из цыган якобы пытался изнасиловать местную девушку. Возмущенные жители провели митинг и перекрыли федеральную трассу, после чего в Бессоновском районе был введен план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков.

В связи с конфликтом возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений" и "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

По данным на 1 июня, в Чемодановке проживало 7 тыс. 521 человек, при этом по национальному составу: 4 тыс. 441 русских, 650 цыган и представители иных этнических групп - мордва (1 тыс. 965 человек), чуваши (60 человек), татары (50 человек) и другие.