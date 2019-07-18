В Екатеринбурге добиваются смены статуса земли в сквере, где хотели строить храм

18.07.19 13:48

© РИА Новости. Павел Лисицын

18 июля. Interfax-Russia.ru - Инициативная группа после двух отказов вновь подала заявку на проведение референдума об определении земельного статуса в сквере на Октябрьской площади, где планировали строить храм Святой Екатерины, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе екатеринбургского избиркома.

"Документы поступили. Формулировка заявки такая же, что и в прошлый раз", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в четверг вечером избирком определит состав рабочей группы, которая будет рассматривать заявку.

Как сообщалось, избирком Екатеринбурга дважды отказал инициативной группе в проведении референдума об определении статуса земельного участка в сквере у Драмтеатра, где предполагалось возведение храма. Ранее этот участок из-за планируемой стройки получил статус земли религиозного назначения. Позднее местная епархия отказалась от этих планов, но земля в "общее пользование" не возвращена.

Причиной отказа избиркома были ошибки в документах.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма Святой Екатерины в сквере Октябрьской площади. Было задержано около 100 человек. Более 30 подверглись административному аресту.

Позднее власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для постройки храма.