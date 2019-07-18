МЧС предупредило о ливнях с ветром на Ставрополье

18.07.19 13:51

© РИА Новости. Владимир Вяткин

18 июля. Interfax-Russia.ru - Экстренное предупреждение объявлено в четверг в Ставропольском крае из-за прогнозируемого ухудшения погоды, сообщает Главное управления МЧС по региону.

"В ближайшие 3-6 часов и до конца суток 18 июля, а также 19 июля местами по краю ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о возможных нарушениях работы общественного транспорта, авариях на линиях электропередачи, повреждениях крыш, рекламных щитов, неустойчивых конструкций, сельхозкультур, подтоплениях низинных частей местности дождевым стоком, а также о возможном падении деревьев и росте количества ДТП.

Аналогичное экстренное предупреждение МЧС о ливнях с ветром, грозой и градом действовало в регионе 15-16 июля.

В эти дни пострадало село Ладовская Балка: во вторник из-за дождя со шквалистым ветром там были повреждены кровли и затоплены помещения школы, детского сада, больницы, местного Дома культуры, здания администрации. Ветер повалил деревья, повредил линии электропередачи. В среду в селе ввели режим ЧС.