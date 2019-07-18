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Госдума оценит эффективность выборов депутатов по одномандатным округам

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
18 июля. Interfax-Russia.ru - В программу научно-экспертной и исследовательской работы в Госдуме на 2019 год дополнительно включен заказ на оценку эффективности депутатов в зависимости от того, по какой системе они избираются.

Соответствующий документ имеется в распоряжении "Интерфакса". Тема исследования - "Законодательное регулирование и практика реализации представительной функции парламентариев: зарубежный и отечественный опыт"

В обосновании заказа указывается, что с 2016 года в России на выборах в Государственную Думу вновь действует смешанная избирательная система, в которой половина депутатов избирается по одномандатным округам.

Вместе с тем заказчики отмечают со ссылкой на мировой опыт, что "система, по которой избираются депутаты в парламент, и законодательное регулирование деятельности парламентариев сказывают многогранное влияние на мотивацию и содержание их деятельности - не только законотворческой, но и представительной".

В этой связи "изучение - в свете международного опыта - деятельности вновь избранных депутатов в части реализации ими представительной функции представляется важной и актуальной задачей".

Согласно документу, предметом исследования будут являться следующие параметры: во-первых, "анализ международного опыта влияния избирательной системы и законодательного регулирования на политическое поведение депутатов".

В этой связи также предлагается исследовать "выработку критериев оценки эффективности исполнения членами парламентов представительной функции".

Во-вторых, предлагается изучить "анализ законодательных инициатив депутатов, а также других публичных инициатив с точки зрения их влияния на социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию в регионах (в т.ч. в одномандатных округах)".

В рамках исследования будет даваться и оценка "публичной активности депутатов в регионах, включая работу с избирателями и целевыми группами".

От экспертов в Госдуме ждут выводы об эффективности исполнения парламентариями текущего созыва представительной функции, а также "рекомендации по совершенствованию законодательного регулирования и внедрения лучших практик, выявленных исследованием".

Ранее ряд депутатов высказывались о плюсах выборов по одномандатным округам, что подталкивает парламентариев быть более ответственными перед избирателями, а также вести активную и предвыборную работу, не "ожидая, что партия сделает за них все сама".

По словам парламентариев, полученные экспертные оценки могут стать основанием для возможного увеличения процентного соотношения депутатов-одномандатников к депутатам, избираемым по спискам.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Кремль думает над изменением избирательного законодательства, в частности, о сокращении доли депутатов Госдумы, избираемых по партийным спискам, с 50% до 25% (это 112 человек).

Остальные 75% будут избираться по округам: так кандидаты не будут показывать принадлежность к партии власти и номинально будут считаться независимыми.

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