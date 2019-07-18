Экс-сотрудникам ФСБ для защиты могут на 5 лет ограничить выезд из РФ

18.07.19 14:17

© РИА Новости. Максим Блинов

18 июля. Interfax-Russia.ru - Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты законопроект об установлении возможности временно ограничить выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ.

"В случаях, когда существует опасность недружелюбных действий в отношении бывшего сотрудника органов безопасности со стороны государственных органов зарубежных стран, а также провокаций и актов насилия со стороны преступных групп, выезд за рубеж для него может быть ограничен", - сообщил один из авторов законопроекта, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев .

"Особенно это касается тех, кто участвовал в борьбе с международным терроризмом, в пресечении наркотрафика, торговли оружием, иных особо тяжких преступлений. В соответствии с предложенной поправкой в законодательство, такое ограничение может быть введено на срок до 5 лет", - сказал Пискарев.

Он отметил, что есть случаи, когда во время пребывания за рубежом правоохранительные органы ряда стран задерживают и привлекают к уголовной ответственности российских граждан исключительно за факт прохождения ими в прошлом службы в органах безопасности.

"Поэтому мы обязаны принимать меры, чтобы их защитить", - сказал Пискарев.

Авторами законопроекта также выступили первый замглавы комитета по безопасности Эрнест Валеев, заместитель председателя этого же комитета Александр Хинштейн, а также первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.