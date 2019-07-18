Пожилая мурманчанка получила 3 года колонии за незаконную миграцию 660 иностранцев

18.07.19 14:20

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

18 июля. Interfax-Russia.ru - Ленинский районный суд Мурманска вынес обвинительный приговор Эмилии Кашинсковой, которая создала преступную группу по организации незаконной миграции в Заполярье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Суд признал 63-летнюю женщину виновной по п."а"ч.2 ст.322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенная организованной группой) и приговорил ее к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.

В судебном процессе было установлено, что с января 2016 года по октябрь 2017 года Кашинскова вместе с подельниками подготовила 929 комплектов документов, которые легализовали пребывание в России 660 иностранцев.

"За оказание незаконных услуг было получено денежное вознаграждение в сумме более 3 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Ранее Ленинский райсуд приговорил к 3,5 годам колонии гражданина Узбекистана Саида Исроилова и к 2,5 годам колонии со штрафом 200 тыс. рублей россиянина Андрея Рудакова, также входивших в эту преступную группу.

Как сообщало ранее УМВД Мурманской области, в регионе впервые была пресечена деятельность группировки, занимавшейся незаконной миграцией. В нее входили двое россиян и двое граждан Узбекистана. Их клиентами были выходцы из Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана - всего около 660 человек. В полиции отмечали, что гражданке Узбекистана, входившей в преступную группу, удалось скрыться от следствия, она в розыске.