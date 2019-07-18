Законопроект о льготах для ополченцев Дагестана прошел в Думе второе чтение

18.07.19 14:29

© РИА Новости. Сергей Пятаков

18 июля. Interfax-Russia.ru - Госдума в четверг приняла во втором чтении законопроект о наделении ополченцев Дагестана статусом ветеранов с поправкой, предусматривающей для них ежемесячные денежные выплаты.

Ранее первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщил журналистам, что по поручению фракции рядом депутатов ко второму чтению внесена поправка, приравнивающая данную категорию к участникам боевых действий, которая предусматривает ежемесячную денежную выплату и ряд льгот по ЖКХ.

Госдума в рамках рассмотрения во втором чтении законопроекта в четверг одобрила эту поправку.

В первом чтении соответствующей инициативы предлагалось просто наделить ополченцев Дагестана статусом ветерана без какой-либо материальной поддержки.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что "в соответствии с решениями исполнительных органов власти Республики Дагестан в августе-сентябре 1999 года для оказания содействия федеральным органам исполнительной власти, осуществлявшим борьбу с терроризмом, были созданы отряды самообороны, наделённые полномочиями по пресечению террористических актов". Однако предусмотренное законодательством РФ право членов отрядов самообороны Дагестана на правовое обеспечение социальной защитой, предусмотренное законом "О ветеранах", государством по настоящее время не реализовано.

В целях устранения правового пробела законопроект предлагает дополнить статью 3 закона "О ветеранах" предложением предоставить статус ветеранов боевых действий лицам, оказывавшим содействие федеральным органам исполнительной власти, осуществлявшим борьбу с терроризмом, и принимавших на основании решения исполнительных органов власти субъекта РФ (Государственного Совета Республики Дагестан) непосредственное участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что признание боевых заслуг дагестанских ополченцев "важно для всех нас". "В 1999 году дагестанцы встали на защиту РФ, дав отпор бандам международных террористов", - сказал спикер Госдумы.

Автором законопроекта выступил депутат Госдумы от фракции "Единая России" Умахан Умаханов.

Вопрос о статусе ветерана для ополченцев Дагестана был поднят в ходе "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным участниками событий в дагестанском Ботлихе.