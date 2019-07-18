Цветочные инсталляции на тему истории театра украсят Павловск на выходных

18.07.19 14:36

© РИА Новости. Евгений Биятов

18 июля. Interfax-Russia.ru - Цветочные инсталляции, дефиле, мастер-шоу флористов, актерские этюды, опера и мюзиклы ждут гостей фестиваля цветочного и ландшафтного искусства "Императорский букет" в Павловском парке в субботу и воскресенье.

Как рассказала журналистам в четверг директор ГМЗ "Павловск" Вера Дементьева, фестиваль в этом году пройдет под знаком Года театра и будет посвящен различным театральным жанрам и стилям в истории России и Европы. Внимание в программе и оформлении парка будет уделено Петру Гонзаго - создателю декораций императорского театра в Павловске, а также императрице Марии Федоровне, которой в этом году исполнилось бы 260 лет.

"В этом году мы проводим фестиваль уже в 19-й раз, в нем будет много отсылок к традициям и событиям, которые устраивала первая хозяйка дворца и парка Мария Федоровна. Нам также очень близка тема Года театра в России, у нас будет много театра, много цветов, много музыки разных жанров - отрывки знаменитых мюзиклов, оперы и оперетты", - сказала Дементьева.

В парке высажены более 100 тысячи цветов, в том числе более 700 кустов роз, любимых императрицей, которые как раз цветут в эти дни. Гости парка смогут посетить 17 цветочных площадок.

Как следует из материалов пресс-службы ГМЗ, главной сценой фестиваля станет Парадный плац перед дворцом. Театральная тематика праздника будет акцентирована двумя установленными перед сценой панно: театральные маски "Трагедия" и "Комедия", выполненные из лепестков цветов в виде мозаики. На этой сцене пройдет флористическое шоу, дефиле в цветочных масках, прозвучит музыка в исполнении известных петербургских музыкантов: камерный оркестр "Дивертисмент" под управлением Ильи Иоффа, Санкт-Петербургский гитарный оркестр, духовой оркестр "Кронверк брасс" и другие.

Здесь же на плацу гости праздника повстречают популярных театральных персонажей, над которыми потрудились флористы. Это веселая Коломбина около цветочной арки, гордая Кармен на фоне цветочной инсталляции "Кармен-сюита", Золушка, отправляющаяся на бал в карете, декорированной цветочной композицией в виде тыквы.

У Галереи Гонзаго нарядная гондола с цветами пригласит в путешествие, а рядом на Итальянской лестнице актеры в старинных костюмах разыграют этюды в стиле комедии dell‘arte. В тиши Собственного садика гостей фестиваля ждет строгая величавость театра Древней Греции: флористические композиции посвящены богам и музам.

У Тройной липовой аллеи можно будет полюбоваться цветочной аркой, оформление которой навеяно сюжетом комедии Шекспира "Сон в летнюю ночь", по другую сторону Тройной липовой аллеи на Вольерном участке в причудливом Лабиринте, забаве XVIII века, гости окажутся "В плену красоты", рассматривая цветочный арт-объект, напоминающий прическу придворной дамы.

Нарядный цветочный декор украсит павильон с памятником Марии Федоровны. Прогулявшись в Старую Сильвию, можно будет пройти через флористический портал "Триумф Аполлона", предводителя муз. На круглой площадке, куда сходятся Двенадцать дорожек и где Аполлон беседует с музами, прозвучат отрывки из поэм древнегреческого поэта Гомера "Илиада" и "Одиссея".

В знаменитом Розовом павильоне, любимом месте отдыха императрицы Марии Федоровны, где бывали поэты и музыканты, артисты-аниматоры представят оригинальную интерактивную программу "Язык веера". В дни фестиваля Розовый павильон будет украшен флористическими декорациями в духе театра эпохи барокко.

Гостей фестиваля ожидает гала-шоу "Сокровища музыкального театра", которое пройдет на открытой сцене на берегу Славянки.