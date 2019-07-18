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18.07.19 14:44

Госдума приняла во II чтении законопроект о платных дорогах на Крайнем Севере

© РИА Новости. Максим Блинов
18 июля. Interfax-Russia.ru - Госдума в четверг приняла во втором чтении законопроект, отменяющий для Крайнего Севера правило об обязательном наличии бесплатной дороги при строительстве рядом платной.

При этом предлагается закрепить условие бесплатного проезда легковых автомобилей по платным автомобильным дорогам, а также мототранспортных средств.

Кроме того, правительству предоставляется возможность устанавливать иные категории транспорта, который также сможет ездить по таким дорогам бесплатно.

Целью данного законопроекта является создание условий для повышения уровня транспортной доступности в указанных районах за счет строительства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений с привлечением частных инвестиций с последующим использованием их на платной основе, говорится в пояснительной записке.

Норма относится только к автомобильным дорогам или участкам автомобильных дорог, построенным и введенным в эксплуатацию со дня вступления в силу соответствующего закона.

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