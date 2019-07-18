Белгородская область объявила конкурс на выбор оператора водоснабжения региона

18.07.19 14:46

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

18 июля. Interfax-Russia.ru - Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области (концедент) объявил конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, сообщается на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов.

Заявки принимаются до 31 августа. Итоги будут подведены 30 сентября.

Согласно условиям конкурса, с победителем будет заключено концессионное соглашение на 15 лет и 2 месяца. Объектом соглашения являются централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Белгородской области и расположенные в ее муниципальных образованиях, за исключением Старооскольского и Губкинского городских округов.

По проекту соглашения в течение всего срока его действия оператор (концессионер) должен направить на создание и реконструкцию имущества, входящего в объект соглашения, не менее 16 млрд 955 млн 345,8 тыс. рублей, а также осуществлять холодное водоснабжение и водоотведение потребителей с использованием имущества, принадлежащего концеденту на праве собственности. При этом концедент обязуется предоставить концессионеру права владения и пользования объектом соглашения и иным имуществом для осуществления указанной деятельности.

Конкурс объявлен по инициативе АО "Белводоканал", которое направило в департамент ЖКХ предложение о заключении концессионного соглашения. Согласно закону "О концессионных соглашениях", если на конкурс в течение 45 дней не поступит заявок, концессионное соглашение будет заключено с инициатором на условиях, предусмотренных в его предложении.

Как сообщалось, в декабре 2018 года Белгородская облдума приняла изменения в закон Белгородской области "О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Белгородской области в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения", которыми полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения переданы с муниципального на региональный уровень.

"В 2019 году запланировано заключение единого концессионного соглашения на весь комплекс объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в государственной собственности, с областным оператором АО "Белводоканал" - 17,5 млрд рублей на 15 лет", - говорилось в сообщении пресс-службы областной думы.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Белводоканал" зарегистрировано в 2017 году в Белгороде в целях распределения воды для питьевых и промышленных нужд. Единственным владельцем компании является департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области. В марте 2019 года уставный капитал АО был увеличен в 10 тыс. раз - до 1 млрд рублей.