Обвинения возвращаются: Россию снова обвинили в трагедии c малазийским Boeing-777
  
27 отказов: оппозиционеров не пустили на московские выборы из-за "мертвых душ"
   
Осмотрят всех: в России хотят ввести спецдень для диспансеризации
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
18.07.19 14:46

Белгородская область объявила конкурс на выбор оператора водоснабжения региона

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
18 июля. Interfax-Russia.ru - Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области (концедент) объявил конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, сообщается на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов.

Заявки принимаются до 31 августа. Итоги будут подведены 30 сентября.

Согласно условиям конкурса, с победителем будет заключено концессионное соглашение на 15 лет и 2 месяца. Объектом соглашения являются централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Белгородской области и расположенные в ее муниципальных образованиях, за исключением Старооскольского и Губкинского городских округов.

По проекту соглашения в течение всего срока его действия оператор (концессионер) должен направить на создание и реконструкцию имущества, входящего в объект соглашения, не менее 16 млрд 955 млн 345,8 тыс. рублей, а также осуществлять холодное водоснабжение и водоотведение потребителей с использованием имущества, принадлежащего концеденту на праве собственности. При этом концедент обязуется предоставить концессионеру права владения и пользования объектом соглашения и иным имуществом для осуществления указанной деятельности.

Конкурс объявлен по инициативе АО "Белводоканал", которое направило в департамент ЖКХ предложение о заключении концессионного соглашения. Согласно закону "О концессионных соглашениях", если на конкурс в течение 45 дней не поступит заявок, концессионное соглашение будет заключено с инициатором на условиях, предусмотренных в его предложении.

Как сообщалось, в декабре 2018 года Белгородская облдума приняла изменения в закон Белгородской области "О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Белгородской области в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения", которыми полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения переданы с муниципального на региональный уровень.

"В 2019 году запланировано заключение единого концессионного соглашения на весь комплекс объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в государственной собственности, с областным оператором АО "Белводоканал" - 17,5 млрд рублей на 15 лет", - говорилось в сообщении пресс-службы областной думы.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Белводоканал" зарегистрировано в 2017 году в Белгороде в целях распределения воды для питьевых и промышленных нужд. Единственным владельцем компании является департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области. В марте 2019 года уставный капитал АО был увеличен в 10 тыс. раз - до 1 млрд рублей.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  18.07.19 12:21
Москва заняла третье место в мире по числу резидентов-миллиардеров
.
  18.07.19 11:19
Кабмин утвердил обновленные правила субсидирования авиарейсов в обход Москвы
.
  18.07.19 10:48
Гомосексуализм родителей может повредить духовному развитию детей, заявили в СПЧ
.
  18.07.19 10:33
В Москве растет число индивидуальных предпринимателей
.
  18.07.19 08:48
Акимов анонсировал выдачу электронных паспортов москвичам с июля 2020 года
.
  18.07.19 08:30
Арестованный Мазуров ищет партнеров для обратного выкупа акций Антипинского НПЗ
.
  17.07.19 17:10
Военный суд оставил под арестом сотрудника ФСБ Урусова, обвиняемого в разбое на сумму более 130 млн рублей
.
  17.07.19 16:56
Арест всем 24 украинским морякам продлен до конца октября
.
  17.07.19 16:35
Программисты могут испытать защиту тестовой версии системы электронного голосования на выборах в Мосгордуму
.
  17.07.19 16:20
Уголовное дело в отношении полицейских из "дела Голунова" не возбуждено


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket