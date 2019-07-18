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18.07.19 14:48
Убытки от массовой гибели пчел в регионах не были застрахованы
"Причина - в силу специфики содержания, а также сложностей, связанных с сопровождением договора страхования, пчеловоды не спешат страховаться, а страховщики редко заключают такого рода договоры даже на коммерческой несубсидируемой основе", - сказал Биждов.
Кроме того, страхование рисков гибели пчел осложняется необходимостью наличия у страховых компаний профессиональных экспертов для оценки состояния пчелосемей, а также отсутствием статистики наступления страховых событий. Этот вид страхования относится к высокорисковому. Гибель пчелосемей в зимний период - довольно частое явление, сообщил президент НСА.
"При том масштабе потерь в пчеловодстве, о котором сейчас сообщают регионы, речь может идти явлении, которое напоминает масштабную реализацию экологических рисков. В этом случае, прежде чем говорить о страховании, нужно принять меры к выявлению его причин, их устранению и предотвращению дальнейшей гибели пчел - и это в первую очередь задача региональных органов власти. После этого можно будет ставить вопрос о внедрении страхования рисков пчеловодства", - сказал Биждов.
Также в НСА отметили, что гибель пчел часто связана с причинами, которые не покрываются системой агрострахования с господдержкой: специфические болезни пчел и вредители, ошибки в содержании, применение на посевах средств химической защиты растений.
Всего в базе НСА есть сведения только о 7 договорах страхования пчелиных семей с господдержкой, заключенных за прошлые годы.
По условиям закона о господдержке агрострахования №260-ФЗ, с 2013 года введено субсидирование страхования сельхозживотных, в России также предусмотрена возможность страхования и пчелосемей.
Как сообщалось ранее, с начала лета в ряде регионов РФ, в частности, в Удмуртии, Саратовской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях, а также в Алтайском крае и других регионах были зафиксированы случаи массовой гибели пчел. Возможной причиной называются грубые нарушения сельхозпроизводителями регламента безопасного применения пестицидов.
Минсельхоз выразил озабоченность гибелью пчел, планирует до 30 июля завершить анализ ситуации и подготовить соответствующие предложения.
Массовая гибель пчел в ряд регионов РФ грозит экономике ущербом более чем в 1 трлн рублей, считает президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов.
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