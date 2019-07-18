Убытки от массовой гибели пчел в регионах не были застрахованы

18.07.19 14:48

© РИА Новости. Томас Тхайцук

18 июля. Interfax-Russia.ru - Договоры страхования пчелосемей в 2019 году, несмотря на программу господдержки, не заключались, сообщил "Интерфаксу" через пресс-службу президент Национального союза страховщиков (НСА) Корней Биждов.

"Причина - в силу специфики содержания, а также сложностей, связанных с сопровождением договора страхования, пчеловоды не спешат страховаться, а страховщики редко заключают такого рода договоры даже на коммерческой несубсидируемой основе", - сказал Биждов.

Кроме того, страхование рисков гибели пчел осложняется необходимостью наличия у страховых компаний профессиональных экспертов для оценки состояния пчелосемей, а также отсутствием статистики наступления страховых событий. Этот вид страхования относится к высокорисковому. Гибель пчелосемей в зимний период - довольно частое явление, сообщил президент НСА.

"При том масштабе потерь в пчеловодстве, о котором сейчас сообщают регионы, речь может идти явлении, которое напоминает масштабную реализацию экологических рисков. В этом случае, прежде чем говорить о страховании, нужно принять меры к выявлению его причин, их устранению и предотвращению дальнейшей гибели пчел - и это в первую очередь задача региональных органов власти. После этого можно будет ставить вопрос о внедрении страхования рисков пчеловодства", - сказал Биждов.

Также в НСА отметили, что гибель пчел часто связана с причинами, которые не покрываются системой агрострахования с господдержкой: специфические болезни пчел и вредители, ошибки в содержании, применение на посевах средств химической защиты растений.

Всего в базе НСА есть сведения только о 7 договорах страхования пчелиных семей с господдержкой, заключенных за прошлые годы.

По условиям закона о господдержке агрострахования №260-ФЗ, с 2013 года введено субсидирование страхования сельхозживотных, в России также предусмотрена возможность страхования и пчелосемей.

Как сообщалось ранее, с начала лета в ряде регионов РФ, в частности, в Удмуртии, Саратовской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях, а также в Алтайском крае и других регионах были зафиксированы случаи массовой гибели пчел. Возможной причиной называются грубые нарушения сельхозпроизводителями регламента безопасного применения пестицидов.

Минсельхоз выразил озабоченность гибелью пчел, планирует до 30 июля завершить анализ ситуации и подготовить соответствующие предложения.

Массовая гибель пчел в ряд регионов РФ грозит экономике ущербом более чем в 1 трлн рублей, считает президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов.