Путин и Лукашенко выработают пути интеграции для РФ и Белоруссии

18.07.19 15:02

© РИА Новости. Михаил Климентьев

18 июля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко рассчитывает выработать приемлемые для обеих стран пути развития интеграции.

"В этом году у нас юбилей, в декабре, поэтому мы с Александром Григорьевичем решили проанализировать все, что сделано в рамках Союзного договора, что не сделано, по каким причинам, ну и выработать приемлемые для наших стран пути дальнейшего развития нашей интеграции", - сказал президент РФ, открывая встречу.

Путин подчеркнул, что беседа с Лукашенко является продолжением разговора, начатого в среду в ходе неформальной встречи на Валааме. Он добавил, что планирует "потом еще в региональном масштабе поговорить с коллегами, которые занимаются межрегиональным сотрудничеством".

По оценке Путина, все это важно, перспективно и полезно. Он напомнил, что работает правительственная комиссия, которая подготовила доклад по дальнейшему развитию Союзного государства.

Говоря о двусторонних отношениях с Белоруссией, российский лидер подчеркнул, что эта страна является стратегическим и самым близким партнером России. "Мы работаем по всем направлениям - и в сфере безопасности, в сфере военного дела, в оборонке, в экономике", - перечислил Путин, отметив, что объем взаимной торговли постоянно растет.

Он также обратил внимание на то, что Россия является крупнейшим инвестором в экономику Белоруссии, а объем накопленных прямых инвестиций составляет почти 4 млрд долларов.

"Но есть и вопросы, которые всегда в рамках такой большой совместной работы возникают. Надеюсь, что и сегодняшняя встреча пойдет на пользу для того, чтобы двигаться дальше", - сказал Путин.

В свою очередь Лукашенко поблагодарил своего собеседника за день, который они вместе провели на Валааме. "Это не просто была какая-то ознакомительная экскурсия. Наши истоки там, наши корни там, наша вера в крепких настоящих людей. Не думаю, что президент России кого-то вот так день водил за руку и показывал, зная дотошно эти все идеи, эти все места", - сказал он.

Белорусский лидер подчеркнул, что очень ценит этот поступок Путина. "Я очень ценю, что вы вчера меня по всем этим горам, рекам, озерам и святыням провели, и откровенно показали все это", - отметил он, добавив, что теперь думает о том, как белорусам продолжить этот путь на Валааме и в других монастырях.