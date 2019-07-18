Туристов, отказавшихся платить курортный сбор, штрафуют на 5 тыс. рублей

18.07.19 15:10

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

18 июля. Interfax-Russia.ru - Туристы, отказавшиеся оплачивать курортный сбор на курортах Краснодарского края, после возвращения из отпуска нередко получают уведомление об административном штрафе в размере 5 тыс. рублей от налоговиков, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Краснодарский край запустил эксперимент по курортному сбору ровно год назад, 16 июля 2018 года. Сбор в размере 10 рублей за сутки проживания сейчас взимают в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района. Сбор платят только совершеннолетние туристы и только в официально зарегистрированных объектах размещения. По закону от уплаты освобождаются граждане 19 льготных категорий, а также жители края. Штраф за неуплату составляет 5 тыс. рублей.

Как сообщили в АТОР, клиенты туроператоров отказываются платить сбор по разным причинам.

"Некоторые просто не знают, что им надо платить, несмотря на разъяснения при покупке тура, некоторые считают, что их пытаются "обобрать" или сбор уже должен быть включен в стоимость путевки у туроператора. Но реальные конфликты разгораются с туристами льготных категорий, которые освобождены от уплаты налога. Многие из них не могут подтвердить документально, что имеют право на льготы и просят поверить им на слово или "проверить по базе", - пояснили в ассоциации.

В целом, по данным АТОР, доля отказывающихся платить курортный сбор среди организованных туристов не превышает нескольких процентов"

"Как показывает практика, туристы недооценивают отели и санатории, у которых есть все паспортные данные отдыхающих и адрес проживания. Конечно, найдутся гостиницы, которые не будут жаловаться на "уклонистов". Но если туристы слишком демонстративно отказывались платить, велика вероятность, что их внесут в "черный список" неплательщиков для оформления штрафа, и по возвращении домой они получат "письмо счастья", - рассказали в ассоциации.

С января по июнь 2019 года Краснодарский край собрал с туристов, останавливающихся в коллективных средствах размещения, около 45 млн рублей. Средства от курортного сбора будут направлены на улучшение объектов курортной инфраструктуры в Геленджике, Горячем Ключе, Джубге, Небуге и Сочи.

По данным министерства по делам Северного Кавказа, в 2018 году курортный сбор отказались платить полпроцента всех туристов, отдыхающих в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях.