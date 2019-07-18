Жителей Орска беспокоит дым от лесных пожаров

18.07.19 15:21

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

18 июля. Interfax-Russia.ru - Пожарные подразделения в четверг ликвидируют несколько очагов природных пожаров в восточной части Оренбургской области, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Зафиксировано несколько очагов природных пожаров в восточной части региона, в том числе вблизи Орска (второго по величине города Оренбуржья-ИФ). Угрозы населенным пунктам нет. Жители могут жаловаться на запах гари", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе администрации Орска агентству сообщили, что в городе отчетливо ощущается запах дыма.

"Есть информация, что зафиксировано возгорание сухой травы возле поселка Джанаталап, угрозы поселку нет, на месте работают пожарные расчеты", - сказал собеседник агентства.

Между тем очевидцы в соцсетях делятся видео, на которых видны клубы дыма у берега реки Урал. В комментариях к ролику пользователи жалуются на запах гари в городе.

В то же время на сайте регионального главка МЧС сообщается, что на территории восточного Оренбуржья установилась жаркая сухая погода - 5 класс пожарной опасности сохраняется в Орске, Кувандыкском городском округе, Новоорском, Светлинском, Кваркенском и Домбаровском районах.

"Тушение природных пожаров осложняется сильным, порывистым ветром, часто меняющим направление", - отмечается в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в большинстве районов Оренбуржья до конца текущей недели сохранится жара - прогнозируется от +30 до +36 градусов. Кроме того, по данным гидрометцентра, на востоке области осадков в июле ожидается ниже климатической нормы.