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18.07.19 15:26
Медведица из нижегородского зоопарка получила в подарок гору снега
Работники зоопарка разместили фотографии, на которых запечатлено довольное животное, лежащее на снежной горе.
"Белая медведица Аяна передаёт привет из зоопарка "Лимпопо"! Теперь у неё всегда есть 3 тонны снега. А у вас?", - сопровождает фотографию подпись.
Благодаря ледогенератору у полярной хищницы появилась возможность порезвиться в сугробах и вырыть для себя берлогу.
Ранее сообщалось, что Аяна поселилась в нижегородском зоопарке в апреле.
У медведицы непростая судьба. В середине сентября 2017 года в Среднеколымском районе Якутии местные рыбаки обнаружили белого медвежонка - десятимесячная самка бродила вблизи населенных пунктов, питалась отходами рыболовного промысла и играла с местными собаками. Маленького хищника отловили специалисты, он был принят Московским зоопарком на реабилитацию.
В октябре 2017 года по итогам онлайн-голосования Московский зоопарк решил назвать медведицу Умкой-Аяной. Аяна означает в переводе с бурятского "долгий путь", что символично для малышки, которая стойко выдержала нелегкую транспортировку и путь в безопасное место, второе имя дано в честь персонажа советского мультфильма.
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