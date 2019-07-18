Медведица из нижегородского зоопарка получила в подарок гору снега

18.07.19 15:26

Фото со страницы зоопарка в соцсети "ВКонтакте"

18 июля. Interfax-Russia.ru - Ледогенератор установили в вольере нижегородского зоопарка "Лимпопо", где обитает белая медведица, сообщается на странице зоосада в соцсети.

Работники зоопарка разместили фотографии, на которых запечатлено довольное животное, лежащее на снежной горе.

"Белая медведица Аяна передаёт привет из зоопарка "Лимпопо"! Теперь у неё всегда есть 3 тонны снега. А у вас?", - сопровождает фотографию подпись.

Благодаря ледогенератору у полярной хищницы появилась возможность порезвиться в сугробах и вырыть для себя берлогу.

Ранее сообщалось, что Аяна поселилась в нижегородском зоопарке в апреле.

У медведицы непростая судьба. В середине сентября 2017 года в Среднеколымском районе Якутии местные рыбаки обнаружили белого медвежонка - десятимесячная самка бродила вблизи населенных пунктов, питалась отходами рыболовного промысла и играла с местными собаками. Маленького хищника отловили специалисты, он был принят Московским зоопарком на реабилитацию.

В октябре 2017 года по итогам онлайн-голосования Московский зоопарк решил назвать медведицу Умкой-Аяной. Аяна означает в переводе с бурятского "долгий путь", что символично для малышки, которая стойко выдержала нелегкую транспортировку и путь в безопасное место, второе имя дано в честь персонажа советского мультфильма.