|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
18.07.19 15:30
Херсонес запускает вечерние и ночную экскурсии
"Вечерние экскурсии будут проводиться с 25 июля, ночной маршрут "Свет Херсонеса" стартует 20 июля", - уточняется на сайте музея-заповедника.
Для вечерней экскурсии "С Константином философом по христианским храмам Херсонеса" сотрудники музея на основе сохранившихся письменных и археологических источников попытались воссоздать события, происходившие 1158 лет назад. Маршрут построен в соответствии с информацией из "Слова на перенесение мощей святого Климента" 861 года, в котором описано, как происходило обретение святыни.
Вечерняя экскурсия "В поисках святой купели" посвящена князю Владимиру. Посетителям расскажут три существующие версии о месте его крещения.
На экскурсии "Христианские храмы Херсонеса" можно познакомиться с разными типами византийской культовой архитектуры. Как напомнили в пресс-службе, за 190 лет раскопок на территории городища открыто около 70 христианских храмов.
Ночная экскурсия "Свет Херсонеса" - это путешествие по древнему городу, знакомство с античными памятниками городища, византийскими храмами, улицами, площадями и жилыми кварталами. Экскурсоводы расскажут не только историю Херсонеса, но и путь человечества к христианству.
Все вечерние экскурсии проводятся бесплатно, стоимость ночной - 500 рублей.
Херсонес - древнее городище, средневековые крепости и участки уникальной сельскохозяйственной округи, так называемой хоры. Здесь, согласно наиболее распространенной версии, в 988 году крестился князь Владимир.
Заповедник в 2013 году внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Указом президента РФ Владимира Путина "Херсонес Таврический" в декабре 2015 года отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket