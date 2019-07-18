Херсонес запускает вечерние и ночную экскурсии

18.07.19 15:30

© РИА Новости. Владимир Астапкович

18 июля. Interfax-Russia.ru - Севастопольский музей-заповедник "Херсонес Таврический" презентовал новые туристические маршруты - три вечерних и одну ночную экскурсии, сообщила в четверг пресс-служба учреждения.

"Вечерние экскурсии будут проводиться с 25 июля, ночной маршрут "Свет Херсонеса" стартует 20 июля", - уточняется на сайте музея-заповедника.

Для вечерней экскурсии "С Константином философом по христианским храмам Херсонеса" сотрудники музея на основе сохранившихся письменных и археологических источников попытались воссоздать события, происходившие 1158 лет назад. Маршрут построен в соответствии с информацией из "Слова на перенесение мощей святого Климента" 861 года, в котором описано, как происходило обретение святыни.

Вечерняя экскурсия "В поисках святой купели" посвящена князю Владимиру. Посетителям расскажут три существующие версии о месте его крещения.

На экскурсии "Христианские храмы Херсонеса" можно познакомиться с разными типами византийской культовой архитектуры. Как напомнили в пресс-службе, за 190 лет раскопок на территории городища открыто около 70 христианских храмов.

Ночная экскурсия "Свет Херсонеса" - это путешествие по древнему городу, знакомство с античными памятниками городища, византийскими храмами, улицами, площадями и жилыми кварталами. Экскурсоводы расскажут не только историю Херсонеса, но и путь человечества к христианству.

Все вечерние экскурсии проводятся бесплатно, стоимость ночной - 500 рублей.

Херсонес - древнее городище, средневековые крепости и участки уникальной сельскохозяйственной округи, так называемой хоры. Здесь, согласно наиболее распространенной версии, в 988 году крестился князь Владимир.

Заповедник в 2013 году внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Указом президента РФ Владимира Путина "Херсонес Таврический" в декабре 2015 года отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России.