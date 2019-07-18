Строители завершили укладку рельсов на Крымском мосту

18.07.19 15:32

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

18 июля. Interfax-Russia.ru - Все рельсы уложены на Крымском мосту, сообщил информационный центр проекта в четверг.

"Финальные звенья были торжественно уложены на втором пути (крымское направление). На первом - для встречного движения - стыковку провели месяцем ранее. Суммарно на двухпутной железной дороге - почти 5 тыс. тонн рельсов и более 76 тыс. штук шпал", - говорится в пресс-релизе.

Сейчас уложенные на мосту 25-метровые звенья соединяются в плети электроконтактной сваркой.

"Работают путевые рельсосварочные машины. Сварные швы - их будет более 3 тыс. - шлифуются. Ход движения поездов по таким путям будет плавным и почти бесшумным", - цитирует инфоцентр "Крымский мост" руководителя подрядной организации Евгения Чибышева.

На мосту еще предстоит выполнить большой комплекс работ, в том числе "балластировку щебнем и выправку каждого пути". Далее начнется установка железнодорожной автоматики - устройств сигнализации, централизации и блокировки.

В конце года - перед началом эксплуатации моста - будет проведена механическая очистка и шлифовка рельсов.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, грузовики поехали 1 октября. Ввод железнодорожной части объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2019 года.

Стоимость моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет порядка 228 млрд рублей.