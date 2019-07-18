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Google оштрафован на 700 тыс. рублей за отказ фильтровать трафик

© РИА Новости. Евгений Биятов
18 июля. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор выписал штраф на 700 тыс. рублей компании Google за отказ фильтровать поисковую выдачу в соответствии с реестром запрещенной в РФ информации, говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс".

"В четверг, 18 июля, управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу в рамках своих полномочий рассмотрело по существу дело об административном правонарушении в отношении компании Google. (...) В отношении Google назначена сумма штрафа в размере 700 тысяч рублей", - сообщили в Роскомнадзоре.

Там напомнили, что по российскому законодательству операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией, для чего они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень таких страниц.

"Представителям компании Google неоднократно разъяснялись данные требования закона", - подчеркнули в ведомстве.

О составлении протокола по итогам контрольного мероприятия от 29 мая, в ходе которого выяснилось, что "более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске", Роскомнадзор сообщил 5 июля. Там напомнили, что за неисполнение указанных требований для юрлиц предусмотрена административная ответственность - штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей.

Это уже второй штраф Google в России за отказ фильтровать поисковую выдачу.

26 ноября прошлого года Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google за отказ в соответствии с законом подключиться к реестру запрещённых в РФ сайтов для фильтрации поисковой выдачи, а 11 декабря оштрафовал компанию на 500 тыс. руб. Между тем, в феврале стало известно, что Google удалил из своей поисковой выдачи более 70% ссылок, содержащихся в реестре. В апреле глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компания удаляет 80% ссылок на незаконный контент, и выразил уверенность, что ведомство добьется 100-процентной фильтрации.

7 июня Жаров сообщил "Интерфаксу", что компания Google в мае снизила до 67,5% фильтрацию запрещенного в России контента. Позднее Жаров выразил надежду, что компания начнет выполнять законодательство о фильтрации контента и ее не придется штрафовать.

Закон, обязывающий поисковики подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещённых сайтов (Единый реестр запрещенной информации) вступил в силу 26 сентября 2018 года. Тогда же Роскомнадзор направил требования о подключении к ФГИС в адрес компаний "Google, LLC", ООО "Яндекс", ООО "Спутник" и ООО "Мэйл.Ру". К концу октября все, кроме Google, произвели подключение к ФГИС и не выдают в поисковой выдаче ссылки на запрещенные сайты.

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