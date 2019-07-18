|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
18.07.19 15:57
Жители Тюмени смогут пройти бесплатное обучение в школе программирования
"Школа программирования" - проект областного правительства. Курс рассчитан на два месяца, в течение которых группа из 17 человек будет заниматься три раза в неделю.
Обучение группы по Python-программированию стартует 25 июля, группы по PHP-программированию - 26 июля.
"Зачисление происходит на основании конкурсного отбора, обучение в школе бесплатное. Аттестационной работой слушателей станет тестирование", - говорится в сообщении.
По словам директора областного департамента информатизации Марии Рудзевич, в 2019 году планируется набрать и обучить более 20 групп.
"Этот проект - отличная возможность получения знаний для тех, кто уже работает в сфере программирования, и тех, кто хочет приобрести новые, актуальные цифровые компетенции. Мы надеемся, что проект охватит большую часть молодых и креативных людей, желающих работать в IT-отрасли", - подчеркнула Рудзевич.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket