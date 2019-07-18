Жители Тюмени смогут пройти бесплатное обучение в школе программирования

18.07.19 15:57

© РИА Новости. Александр Гальперин

18 июля. Interfax-Russia.ru - В Тюмени в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" будет работать школа программирования, сообщает в четверг областной департамент информатизации.

"Школа программирования" - проект областного правительства. Курс рассчитан на два месяца, в течение которых группа из 17 человек будет заниматься три раза в неделю.

Обучение группы по Python-программированию стартует 25 июля, группы по PHP-программированию - 26 июля.

"Зачисление происходит на основании конкурсного отбора, обучение в школе бесплатное. Аттестационной работой слушателей станет тестирование", - говорится в сообщении.

По словам директора областного департамента информатизации Марии Рудзевич, в 2019 году планируется набрать и обучить более 20 групп.

"Этот проект - отличная возможность получения знаний для тех, кто уже работает в сфере программирования, и тех, кто хочет приобрести новые, актуальные цифровые компетенции. Мы надеемся, что проект охватит большую часть молодых и креативных людей, желающих работать в IT-отрасли", - подчеркнула Рудзевич.