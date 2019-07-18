Губернатор: каждый шестой астраханец живет за чертой бедности

18.07.19 16:00

© РИА Новости. Валерий Мельников

18 июля. Interfax-Russia.ru - Региональный план по борьбе с бедностью поручил разработать врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" в четверг.

"Астраханская область на 59 месте в стране по уровню доходов граждан. За чертой бедности живет каждый шестой астраханец. Средняя зарплата в регионе - примерно на четверть ниже средней по стране. Ситуацию необходимо менять", - сказал Бабушкин во время расширенного заседания экспертного совета с участием представителей общественности, которое в четверг проходит в астраханском кремле.

Глава региона отметил, что он определил одним из приоритетов своей работы рост качества жизни населения, развитие социальной сферы региона.

Бабушкин поручил правительству Астраханской области разработать план по борьбе с бедностью.