В РФ открылись еще два пункта выдачи российских паспортов жителям Донбасса

18.07.19 16:03

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18 июля. Interfax-Russia.ru - Еще два центра выдачи паспортов РФ для жителей Донбасса открылись в среду в Ростовской области, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.

"Два пункта открылись вчера в Матвеевом Кургане и Донецке (Ростовской область). Еще четыре пункта выдачи паспортов РФ откроются к сентябрю текущего года. Всего на территории Ростовской области будут работать восемь пунктов выдачи паспортов", - сказал Водолацкий.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Как отмечается в тексте указа, такое решение принято президентом РФ "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина", на основании "общепризнанных принципов и норм международного права", в соответствии со ст.29 Федерального закона номер 62 от 31 мая 2002 года "О гражданстве РФ".

1 мая президент РФ подписал другой указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины, сообщила пресс-служба Кремля. Такое право имеют отныне граждане Украины, не имеющие гражданства (подданства) другого государства, родившиеся и постоянно проживавшие на территориях Республики Крым и Севастополя, выехавшие за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 г., а также их дети, в том числе усыновленные, супруги и родители.

В апреле в России (в Ростовской области) начали работать два центра выдачи паспортов РФ в упрощенном порядке: в Новошахтинске для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) и в селе Покровском - для жителей ДНР. Такие же центры работают в тестовом режиме в ДНР и ЛНР. При этом с 1 июля в ДНР функционирует электронная очередь на подачу документов.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с началом выдачи паспортов РФ гражданам Украины и призвало международное сообщество не признавать такие документы.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что его правительство признает недействительными паспорта, выдаваемые Россией украинским гражданам в Донбассе. "Мы примем решение о том, чтобы признать незаконными все паспорта, которые будут выданы гражданам Украины на нашей территории с нарушением международных норм, прав. Они будут признаны незаконными при пересечении государственной границы, а также при использовании на территории нашего государства", - сказал Гройсман. Он добавил, что украинское правительство обратится к иностранным государствам с призывом признать недействительными подобные документы.

8 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит выдачу паспортов жителям Донбасса, даже если они не будут признаваться украинским руководством.

17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, предоставляющий возможность получения российского гражданства не только жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, а всем ранее проживавшим на территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Для подтверждения права на обращение за российским гражданством в упрощенном порядке указанные категории лиц должны предоставить документ, подтверждающий постоянное проживание на территориях Донецкой или Луганской областей по состоянию на 7 апреля и 27 апреля 2014 года соответственно, а не только в их отдельных районах.

В тот же день, 17 июля президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел Украины разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из дружественных стран, которые хотят присоединиться к развитию своей исторической родины. "Также должен быть разработан механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах", - сообщила пресс-служба главы государства.

Такое решение президент Украины принял в связи с продлением ареста в РФ 24 украинским морякам, а также подписанием президентом РФ указа об упрощенном порядке предоставления украинцам российского гражданства.