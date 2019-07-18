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18.07.19 16:21
Двоих детей, госпитализированных из крымского лагеря, выписали из больницы
"Двое детей, поступивших на стационарное лечение в Евпаторийскую городскую больницу из детского оздоровительного лагеря, выписаны в связи с обращением родителей", - сказал представитель министерства.
Дети из лагеря в поселке под Евпаторией с жалобами на рвоту и диарею начали обращаться к медикам с вечера понедельника. Были госпитализированы 57 человек: 52 ребенка и пять вожатых.
Все госпитализированные приехали в лагерь из Татарстана. Им поставлен диагноз "норовирусная инфекция", состояние пациентов - удовлетворительное.
Роспотребнадзор установил, что носителями норовируса были сотрудники столовой: к распространению инфекции могло привести несоблюдение правил личной гигиены во время работы.
СКР возбудил уголовные дела по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
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