Двоих детей, госпитализированных из крымского лагеря, выписали из больницы

18.07.19 16:21

© РИА Новости. Варвара Гертье

18 июля. Interfax-Russia.ru - Врачи выписали в четверг двух детей, госпитализированных в начале недели из лагеря "Лучистый" на западе Крыма, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе регионального Минздрава.

"Двое детей, поступивших на стационарное лечение в Евпаторийскую городскую больницу из детского оздоровительного лагеря, выписаны в связи с обращением родителей", - сказал представитель министерства.

Дети из лагеря в поселке под Евпаторией с жалобами на рвоту и диарею начали обращаться к медикам с вечера понедельника. Были госпитализированы 57 человек: 52 ребенка и пять вожатых.

Все госпитализированные приехали в лагерь из Татарстана. Им поставлен диагноз "норовирусная инфекция", состояние пациентов - удовлетворительное.

Роспотребнадзор установил, что носителями норовируса были сотрудники столовой: к распространению инфекции могло привести несоблюдение правил личной гигиены во время работы.

СКР возбудил уголовные дела по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).