Врио министра строительства и ЖКХ Астраханской области и экс-глава одного из районов арестованы

18.07.19 17:27

© РИА Новости. Владимир Федоренко

18 июля. Interfax-Russia.ru - Кировский районный суд Астраханской области в четверг принял решение об аресте задержанного накануне и.о. министра строительства и ЖКХ региона Олега Гужвинского, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил избрать меру пресечения в виде ареста на два месяца ", - сказала судья Наталья Сенченко.

Гужвинский занимает пост и.о. министра с августа 2018 года.

Кроме того, в следственном управлении СКР по региону агентству "Интерфакс-Юг" сообщили, что в четверг Наримановский районный суд Астраханской области избрал арест в качестве меры пресечения бывшему главе района, действующему председателю районной Счетной палаты Нурлану Кандыкову, также задержанному накануне в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после проверок аварийного фонда региона Генпрокуратурой РФ.

"Суд избрал арест мерой пресечения для экс-главы Наримановского района", - сказал представитель следственного управления.

В прокуратуре региона уточнили, что под стражей чиновник останется на один месяц и 30 дней.

В четверг Камызякский районный суд Астраханской области избрал домашний арест мерой пресечения двум задержанным накануне предпринимателям. Позже по решению Кировского районного суда Астрахани взят под стражу бывший министр строительства и ЖКХ региона Сергей Кучумов.

Как сообщалось, по результатам проверок сферы строительства в Астраханской области возбуждено 43 уголовных дела, 23 из которых по материалам прокурорских проверок, доставлено к следователям 22 фигуранта, из них пять заместителей глав и иных должностных лиц.

В среду в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий задержаны и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олег Гужвинский, а также экс-глава этого ведомства Сергей Кучумов. Также были задержаны бывший глава Наримановского района, глава Астраханского сельсовета и двое предпринимателей.

16 июля замгенпрокурора РФ Андрей Кикоть в ходе совместного приема граждан с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным заявил, что злоупотребления чиновников и халатность подрядчиков - причины проблем с переселением из аварийного жилья в Астрахани.