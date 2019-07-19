Военные экологи начали очистку острова Большой Шантар от металлолома

19.07.19 06:16

© РИА Новости. Сергей Красноухов

19 июля. Interfax-Russia.ru - Группа экологов Восточного военного округа начала очистку острова Большой Шантар от металлического мусора, а также разборку и демонтаж разрушенных зданий и сооружении, сообщает пресс-служба ВВО.

"Группа была доставлена на остров вертолетом Ми-26. В ходе выполнения работ спланированы сбор и прессование около 55 тонн металлолома", - говорится в сообщении.

Для прессовки металлического мусора был доставлен пресс ПГП-45.

Отмечается, что вывоз собранного и спрессованного мусора запланирован на 2020 год.

Кроме того, специалисты аланируют демонтировать и разобрать разрушенные постройки, общей площадью около 200 кв. метров.

Работы планируется завершить к 1 сентября.