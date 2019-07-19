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19.07.19 06:19
Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за тайфуна "Данас"
"Объявлено штормовое предупреждение в связи с выходом тайфуна "Данас" на территорию Приморского края и обострением фронтальных разделов", - сообщает в пятницу Примгидромет.
Вечером 21 июля на юго-западе, ночью и днем 22 июля на большей территории Приморского края ожидаются сильные дожди с количеством 15 - 45 мм за 12 часов и менее. По прогнозам синоптиков во Владивостоке, местами в западной половине и на юго-востоке, пройдут очень сильные дожди.
"Общее количество осадков может достигнуть 80-140 мм (50-100% от нормы за месяц)", - отмечается в предупреждении.
Дожди будут сопровождаться сильным ветром 13-18 м/с, на южном побережье 18-23 м/с, у мысов порывами до 30 м/с. В заливе Петра Великого высота волн 2,5-3 м.
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