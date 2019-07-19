Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за тайфуна "Данас"

19.07.19 06:19

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

19 июля. Interfax-Russia.ru - Синоптики распространили штормовое предупреждение в связи с надвигающимся на Приморье тропическим тайфуном "Данас".

"Объявлено штормовое предупреждение в связи с выходом тайфуна "Данас" на территорию Приморского края и обострением фронтальных разделов", - сообщает в пятницу Примгидромет.

Вечером 21 июля на юго-западе, ночью и днем 22 июля на большей территории Приморского края ожидаются сильные дожди с количеством 15 - 45 мм за 12 часов и менее. По прогнозам синоптиков во Владивостоке, местами в западной половине и на юго-востоке, пройдут очень сильные дожди.

"Общее количество осадков может достигнуть 80-140 мм (50-100% от нормы за месяц)", - отмечается в предупреждении.

Дожди будут сопровождаться сильным ветром 13-18 м/с, на южном побережье 18-23 м/с, у мысов порывами до 30 м/с. В заливе Петра Великого высота волн 2,5-3 м.