Условия питания проверяют в соцучреждениях Хабаровского края

19.07.19 06:25

© РИА Новости. Антон Денисов

19 июля. Interfax-Russia.ru -Министерство социальной защиты населения Хабаровского края начало проверку условий питания в социальных учреждениях региона после того как более 200 человек подхватили сальмонеллез в психоневрологическом интернате поселка Эльбан, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Отмечается, что до 25 июля властям предстоит выяснить, как выполняются санитарные нормы в других подобных стационарах с круглосуточным пребыванием людей.

10 июля в Эльбанском психоневрологическом интернате была зафиксирована вспышка кишечной инфекции.

По данным пресс-службы, все 239 пациентов, заболевших сальмонеллёзом после употребления молочного крема, в который были добавлены сырые яйца, идут на поправку. 21 человек продолжает находиться в инфекционном отделении Амурской центральной районной больницы.

Новых случаев заражения не отмечено, однако сотрудники Роспотребнадзора и министерств здравоохранения и соцзащиты прилагают максимум усилий для того, чтобы предупредить внутрибольничное распространение инфекции.

"В интернате развернут инфекционный госпиталь, что предполагает особый режим пребывания. Все, кто ухаживал за больными или мог употребить в пищу зараженный продукт, должны быть отдельно обследованы. Нужно помнить, что в интернате все еще сохраняется очаг инфекции", - сообщила на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии начальник управления Роспотребнадзора по краю Татьяна Зайцева.

В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора выяснили, что в интернате были нарушены условия питания. Отклонения от санитарных норм выявлены как на этапе закупки и транспортировки продуктов, в частности яиц, так и в самой технологии приготовления пищи.