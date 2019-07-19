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19.07.19 07:00
В Тулуне остается подтопленным 31 дом
В подтопленных домах проживают 77 человек, в том числе 15 детей.
По уточненной информации, за медицинской помощью, по данным на утро пятницы, обратился 1501 человек, в том числе 232 ребенка. Госпитализированы 486 человек, в том числе 120 детей, остальным помощь оказана амбулаторно.
Для просушки помещений задействованы 10 тепловых пушек, по 5 в Тулуне и Нижнеудинске. За прошедшие сутки проводилась работа по откачке воды в 3 социально-значимых объектах, по просушке 4 социально-значимых объектов и 18 частных жилых домов. 19 июля работа по просушке объектов продолжится. Всего с начала восстановительных работ были просушены помещения 19 социально значимых объектов, 18 подвальных помещений многоквартирных домов, 11 объектов ЖКХ, 18 административных зданий, 90 частных домов.
В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, оказании адресной помощи населению задействованы 3635 человек, 945 единиц техники, 56 плавсредств.
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