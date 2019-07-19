В Тулуне остается подтопленным 31 дом

19.07.19 07:00

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

19 июля. Interfax-Russia.ru - В Иркутской области, по данным на пятницу, остается подтопленным один населенный пункт - город Тулун, в котором вода еще не ушла из 31 дома, сообщает Главное управление МЧС по Иркутской области.

В подтопленных домах проживают 77 человек, в том числе 15 детей.

По уточненной информации, за медицинской помощью, по данным на утро пятницы, обратился 1501 человек, в том числе 232 ребенка. Госпитализированы 486 человек, в том числе 120 детей, остальным помощь оказана амбулаторно.

Для просушки помещений задействованы 10 тепловых пушек, по 5 в Тулуне и Нижнеудинске. За прошедшие сутки проводилась работа по откачке воды в 3 социально-значимых объектах, по просушке 4 социально-значимых объектов и 18 частных жилых домов. 19 июля работа по просушке объектов продолжится. Всего с начала восстановительных работ были просушены помещения 19 социально значимых объектов, 18 подвальных помещений многоквартирных домов, 11 объектов ЖКХ, 18 административных зданий, 90 частных домов.

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, оказании адресной помощи населению задействованы 3635 человек, 945 единиц техники, 56 плавсредств.